Procter & Gamble gâte ses actionnaires malgré sa faible croissance

L’équilibre entre la protection de la position sur le marché, d’une part, et le maintien des marges, d’autre part, reste délicat à trouver. Mais pour l’instant, le pari semble réussi.

Les grandes surfaces ne se contentent pas de se livrer une concurrence acharnée, elles imposent aussi à leurs fournisseurs, les producteurs de biens de consommation, d’absorber une grande partie des hausses des coûts. En l’absence d’accord, les marques disparaissent parfois des rayons – temporairement, souvent, car les deux parties ont intérêt à éviter les conflits. Un grand distributeur comme Walmart, qui représente 15% des ventes de Procter & Gamble (P&G), a un pouvoir de négociation plus important qu’une petite chaîne régionale de supermarchés.

L’équilibre entre la protection de la position sur le marché, d’une part, et le maintien des marges, d’autre part, reste délicat à trouver; P&G doit notamment éviter que les clients ne se tournent vers des marques de distributeur moins chères. Pour l’instant, le pari semble réussi, même s’il existe de grandes différences entre les divisions. Au troisième trimestre de l’exercice 2023 (qui sera clos fin juin), la croissance organique du chiffre d’affaires (CA) a été de 7% (hors effet de change; 4% attendus); la hausse des prix a permis de gagner 10 points de pourcentage, la baisse des volumes en a coûté 3.

P&G s’articule autour de cinq divisions. La plus importante, Fabric & Home Care (détergents, produits d’entretien), représente un tiers du CA. Suivent Baby, Feminine & Family Care (Pampers, Always), Beauty (shampooing, soins de la peau), Health Care (Oral-B) et Grooming (Gilette, Braun). Dans les deux plus grandes divisions, les plus soumises à la pression sur les marges, les volumes de vente ont baissé respectivement de 5% et de 4%. Dans la santé, en revanche, ils ont progressé de 1%.

P&G verse un dividende depuis 132 ans, lequel a déjà été relevé 66 fois. Une nouvelle hausse de 3% a été annoncée en avril, à 3,76 dollars par action. Au cours actuel, le rendement est de 2,6%. Sur la base des bénéfices attendus pour l’exercice 2024, le ratio de distribution sera proche de 60%. La pérennité du dividende n’est donc pas menacée. Le dividende attendu est bien inférieur au cash-flow disponible (5,13 dollars par action sur les quatre derniers trimestres). En outre, les rachats d’actions représentent une part importante de la rémunération des actionnaires. P&G avait prévu une enveloppe de 6 à 8 milliards de dollars pour 2023, mais a déjà racheté pour 7,4 milliards de dollars de titres. Ce trimestre, le soutien au cours qu’offrent ces opérations sera donc moindre. Au total, la redistribution aux actionnaires devrait atteindre 16,4 à 17 milliards de dollars sur l’exercice, dont 9 milliards en dividendes.

L’action P&G a globalement peu fluctué depuis janvier, et même depuis un an, car le groupe n’affiche pas une croissance des bénéfices et du CA exceptionnelle. Le bénéfice prévisionnel est de 5,86 dollars par action pour 2023 (5,81 dollars il y a un an) et de 6,38 dollars pour 2024.

Conclusion

Sur la base du cours actuel, P&G s’échange à 25 fois les bénéfices escomptés en 2023 et à 23 fois ceux attendus en 2024. La valeur de l’entreprise (EV) représente 4,5 fois le CA. Ces chiffres sont assez élevés pour une entreprise du secteur de la consommation, mais la valorisation est conforme à la moyenne historique. P&G est en effet rarement très bon marché. Soulignons toutefois ses qualités défensives, ses bénéfices relativement prévisibles et sa générosité envers les actionnaires. Néanmoins, étant donné que le cours sera moins soutenu par les rachats d’actions et que le spectre d’une récession mondiale grandit, notre recommandation ne change pas.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 145,94 dollars

Ticker: PG US

Code ISIN: US7427181091

Marché: NYSE

Capit. boursière: 343,98 milliards USD

C/B 2022: 25,5

C/B attendu 2023: 25

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: -4%

Rendement du dividende: 2,6%