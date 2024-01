Le chiffre d’affaires de JPMorgan Chase a progressé de 7 %, à 39,9 milliards de dollars, au quatrième trimestre de 2023. La banque américaine doit cette hausse à celle des revenus nets d’intérêts (+2,5 milliards de dollars, à 24,2 milliards de dollars).

Toute l’année, la banque a bénéficié des niveaux élevés des taux d’intérêt, si bien que ses revenus nets d’intérêts se sont élevés à 89,7 milliards de dollars ; pour 2024, elle table sur 90 milliards de dollars, s’attendant à des taux directeurs encore élevés sur une longue période et à six réductions de taux d’intérêt. La banque estime que la croissance des prêts devrait compenser en partie la diminution de la marge d’intérêt. Chez Citigroup et Wells Fargo en revanche, une légère baisse des revenus nets d’intérêts est attendue. JPMorgan Chase pronostique une hausse des coûts, de 85,7 milliards de dollars en 2023 à environ 90 milliards en 2024. Si les pressions inflationnistes s’atténuent, les investissements dans la technologie et la main-d’œuvre augmentent dans tous les segments.

Citigroup a annoncé la suppression de 20.000 postes, en marge de la publication de ses résultats. Afin de rester compétitive, JPMorgan Chase ne prend, elle, pas encore de mesures, face aux signes de ralentissement de l’économie américaine et à la perspective d’un environnement de taux différent. Nous saluons cette décision, mais la banque risque de voir ses bénéfices diminuer davantage, à moyen terme. Ses activités cartes de crédit et prêts automobiles enregistrent déjà des pertes croissantes.

Conclusion

L’action JPMorgan Chase est plus vulnérable cette année qu’en 2023. Le bénéfice par action devrait chuter de 10 %, à 14,50 dollars. En outre, la valorisation est plutôt élevée, à ce stade du cycle économique. Il est donc temps, à notre estime, d’empocher les bénéfices.

Conseil : vendre

Risque : moyen

Rating : 3B

Cours : 167,99 dollars

Ticker : JPM US

Code ISIN : US46625H1005

Marché : NYSE

Capit. boursière : 488,7 milliards USD

C/B 2023 : 11

C/B attendu 2024 : 12

Perf. cours sur 12 mois : +19 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -2 %

Rendement du dividende : 1,4 %