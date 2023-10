Philips accuse une nouvelle baisse des commandes

La direction a revu à la hausse ses perspectives à deux reprises en 2023, mais les investisseurs sont restés de marbre, se concentrant surtout sur la nouvelle contraction du carnet de commandes.

Philips a tiré profit de la vigueur du dollar au troisième trimestre; le chiffre d’affaires (CA) du groupe a augmenté de 11%, à 4,47 milliards de dollars (la hausse était estimée à 7,8%). Le résultat net, de 90 millions d’euros, contraste avec la perte, de 1,3 milliard d’euros, enregistrée un an auparavant, liée notamment au rappel des appareils pour l’apnée du sommeil; Philips espère trouver un accord sur le dossier avec les autorités américaines, mais la Food & Drug Administration demande davantage de preuves que ces appareils ne sont pas nocifs.

Le bénéfice d’exploitation (Ebit) ajusté a atteint 457 millions d’euros, ce qui a permis au groupe de dégager une marge d’Ebit de 10,2%, supérieure aux attentes. Grâce aux licenciements et à la rationalisation de sa structure organisationnelle, il a économisé 258 millions d’euros au troisième trimestre.

Le CEO, Roy Jakobs, table désormais sur une croissance du CA de 6-7% (5% initialement) et une marge comprise entre 10 et 11% (entre 8 et 9% auparavant). En revanche, les commandes ont diminué pour le cinquième trimestre de suite (-9%). La direction souligne toutefois que la valeur du carnet de commandes reste plus élevée qu’avant la pandémie; un revirement devrait s’opérer tôt ou tard.

La dette nette s’élevait à 7 milliards d’euros au terme du troisième trimestre et reculera encore car le besoin en fonds de roulement va diminuant. Le cash-flow disponible devrait cette année se situer dans le haut de la fourchette (de 700 à 900 millions d’euros) indiquée précédemment.

Conclusion

Plombé par les coûts liés à sa réorganisation et les provisions, Philips achèvera l’année 2023 dans le rouge. Un accord aux Etats-Unis devrait refocaliser l’attention sur le volet opérationnel. Dans cette attente, nous recommandons de conserver le titre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 17,76 euros

Ticker: PHIA NA

Code ISIN: NL0000009538

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 16,5 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: +42%

Perf. cours depuis le 01/01: +32%

Rendement du dividende: 4,8%