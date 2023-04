Philips à nouveau digne d’achat

Non seulement ses trimestriels sont bons, mais en outre, l’on en sait davantage sur les provisions que l’entreprise a constituées en vue du versement de dommages et intérêts aux utilisateurs d’appareils de thérapie du sommeil défectueux aux Etats-Unis. C’est pourquoi, même si Philips ne voit pas encore le bout du tunnel, notre conseil repasse à “acheter”.

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du fabricant de matériel médical néerlandais a augmenté de 6,4% en glissement annuel. Quant au carnet de commandes, il est plus garni qu’un an plus tôt: il affiche une progression de 10%. En dépit de ces bons chiffres, invoquant des incertitudes quant à certains litiges, la direction a maintenu ses prévisions de croissance à 1-3% pour l’exercice 2023.

Ce sont les nombreuses demandes d’indemnisation relatives aux dispositifs de traitement de l’apnée du sommeil DreamStation qui inquiètent le plus les investisseurs; en 2021, l’entreprise a dû lancer un rappel mondial de ces appareils (hérités de Respironics, acquise sous l’ancien CEO Gerard Kleisterlee), après avoir constaté que leur mousse anti-bruit présentait un risque potentiel pour la sécurité des utilisateurs. La direction a indiqué récemment avoir constitué une provision de 575 millions d’euros pour faire face aux recours collectifs et aux procédures individuelles aux Etats-Unis, bien qu’elle ignore encore à combien s’élèvera la note. Philips, qui a également vu ses coûts augmenter (réorganisation, remplacement des appareils), a dès lors éprouvé une perte de 665 millions d’euros (0,75 euro par action) au premier trimestre. Si l’entreprise parvient néanmoins à réaliser cette année un bénéfice net (estimé à 0,25 euro par action), ce sera déjà bien. Corrigé des charges exceptionnelles, le bénéfice par action du premier trimestre s’élèverait à 0,22 euro, contre 0,15 euro un an auparavant. Comme le chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires ont bien progressé. Et la tendance devrait se poursuivre, car Philips entend augmenter ses prix cette année. C’est pourquoi nous maintenons notre estimation du bénéfice par action de l’année prochaine à 1,40 euro. Elle ne tient pas compte des indemnisations à venir aux Etats-Unis, dont le montant est encore flou. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé ce que vaudrait l’action Philips sans le cauchemar DreamStation. Un coup d’œil sur le rapport cours/bénéfice de deux de ses concurrents, Siemens Healthineers et GE HealthCare. Celui de Siemens Healthineers s’élève actuellement à 27 sur la base du bénéfice par action escompté pour 2024, celui de GE HealthCare, à 21. Sur la base du bénéfice par action de 1,40 euro attendu pour l’année prochaine, le ratio cours/bénéfice de Philips s’établirait à 20 et l’action se négocierait autour de (20 x 1,40) 28 euros, soit à plus de 40% de plus qu’aujourd’hui. Le rendement du dividende s’élèverait alors à 3%, contre 1,7% pour Siemens Healthineers, par exemple. Plus tard, lorsque Philips aura redoré son blason, elle pourrait même s’échanger au-delà de 28 euros.

Conclusion

L’ampleur précise des dommages n’a pas encore pu être déterminée, mais nous disposons désormais de plus d’informations à ce sujet. Les investisseurs vont par conséquent pouvoir s’intéresser bien davantage aux résultats de Philips qu’aux poursuites judiciaires à son encontre. Après quoi l’action sera susceptible de s’apprécier considérablement. Comme annoncé, nous relevons notre conseil, mais soulignons que Philips n’est pas à l’abri d’un nouvel accident de parcours. Pour l’investisseur actif et conscient du risque, donc.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 18,88 euros

Ticker: PHIA NA

Code ISIN: NL0000009538

Capit. boursière: 16,78 milliards EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: -20%

Perf. cours depuis le 01/01: +35%

Rendement du dividende: –