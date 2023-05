Pharming: bon démarrage des ventes de Joenja

Les données relatives au lancement du Joenja aux Etats-Unis sont encourageantes. Nous sommes impatients d’entendre l’Agence européenne des médicaments se prononcer à son tour sur ce traitement de l’APDS.

Contre toute attente, Pharming a fait part d’un recul de 8,8% de son chiffre d’affaires en un an, à 42,5 millions de dollars, au premier trimestre. Cette baisse découle du fait que certains patients ne se sont pas vu rembourser le Ruconest par l’assurance maladie publique. Les problèmes ont été résolus dans l’intervalle, et les ventes se sont déjà redressées. La demande de Ruconest reste par ailleurs élevée. La direction s’attend dès lors à une amélioration au deuxième trimestre et pronostique toujours une croissance de moins de 10% du chiffre d’affaires du Ruconest sur l’exercice (205,6 millions de dollars en 2022).

Deux semaines à peine après avoir reçu de la FDA l’autorisation de commercialiser le Joenja (leniolisib), destiné au traitement des personnes âgées de 12 ans et plus souffrant du syndrome APDS, une immunodéficience primaire rare et progressive, Pharming en a annoncé les premières livraisons aux Etats-Unis. La direction s’est déclarée très satisfaite du démarrage des ventes: 23 patients se voient déjà administrer et rembourser le médicament. Mais, Pharming ayant investi massivement dans l’étoffement de l’équipe de vente, ses coûts ont augmenté. Associée au recul des ventes de Ruconest, cette hausse des coûts a conduit à une perte nette de 12,2 millions de dollars (un an plus tôt: bénéfice net de 3,5 millions de dollars). La trésorerie a chuté de 208,7 millions de dollars fin 2022 à 184,8 millions de dollars trois mois plus tard.

Une petite étude de phase III avec le leniolisib démarrera au Japon au deuxième trimestre. Au cours du second semestre, l’Agence européenne des médicaments (EMA) se prononcera sur le Joenja et Pharming dévoilera les nouvelles indications pour lesquelles le leniolisib sera testé. Le fonds d’investissement RTW Investments a récemment déclaré avoir acquis une participation de 5,05% dans Pharming.

Conclusion

Si l’action avait très mal réagi au rapport trimestriel, elle s’est depuis réappréciée un peu. L’essoufflement des ventes de Ruconest n’a été que passager et les données relatives au lancement du Joenja sont prometteuses. Nous maintenons par conséquent notre conseil d’achat.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 1,10 euro

Ticker: PHARM NA

Code ISIN: NL0010391025

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 722 millions EUR

C/B 2022: 54

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: +48%

Perf. cours depuis le 01/01: -4%