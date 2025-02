Pas encore de redressement du pôle automobile de X-FAB

Après les ratés de 2024, X-FAB annonce des prévisions prudentes qui n’augurent guère de croissance. La bonne nouvelle, c’est que les dépenses de capital diminueront considérablement cette année, les investissements dans l’expansion des capacités étant quasi terminés.

Les chiffres décevants de Melexis avaient donné le ton du rapport trimestriel de X-FAB, qui avait déjà rétrogradé ses prévisions de chiffre d’affaires (CA) et de marge de cash-flow opérationnel (Ebitda) pour 2024 à deux reprises l’an dernier. Au 4e trimestre, le CA cède 18 % en base annuelle, à 196,8 millions de dollars. Le déstockage chez les clients d’Automotive n’est pas fini et devrait encore se faire sentir une bonne partie de 2025. Le CA de ce principal pôle perd 15 %. Le pôle industriel voit son CA reculer de plus d’un tiers et le médical reste étale en base annuelle.

La demande de semi-conducteurs en carbure de silicium (SiC) est en net recul (CA : -75 %). Les nouvelles commandes de SiC enflent toutefois de 72 % sur trois mois. A 822,3 millions de dollars (-7,6 %), le CA annuel est au bas de la fourchette prévue (822-832 millions). La marge d’Ebitda cède 4 % en base annuelle. Le bénéfice net a chuté à 0,47 dollar par action lors de l’exercice précédent (1,24 dollar un an plus tôt).

X-FAB vise un CA de 195 à 205 millions de dollars pour le trimestre en cours, et de 820 à 870 millions pour 2025. La marge d’Ebitda passerait alors de 22-25 % au 1er trimestre, à 24-27 % en moyenne sur 2025. Après les ratés de 2024, ces prévisions sont prudentes et n’augurent guère de croissance. La bonne nouvelle : les dépenses de capital seront moindres cette année, les investissements dans l’expansion des capacités étant quasi terminés.

Conclusion

D’après la direction, il ne sera guère question d’embellie opérationnelle, du moins au 1er semestre. Cela dit, les nouvelles commandes arrivent encore après un long déstockage, l’occasion pour X-FAB de profiter des nouvelles capacités de production. Pour les entreprises cycliques, le cours de l’action se stabilise souvent un temps avant que le marché ne se redresse. Combiné à la faible valorisation (0,6 fois la valeur comptable), une prise de position est justifiée.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 4,63 euros

Ticker : XFAB FP

Code ISIN : BE0974310428

Marché : Euronext Paris

Capit. boursière : 610 millions EUR

C/B 2024 : 10

C/B attendu 2025 : 8

Perf. cours sur 12 mois : -48 %

Perf. cours depuis le 1/1 : -6 %

Rendement du dividende : –