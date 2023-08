Pas de redressement en vue pour ArcelorMittal

Le groupe sidérurgique souffre du ralentissement conjoncturel. La demande d’acier devrait encore se contracter d’ici décembre.

Les résultats du 2e trimestre sont légèrement meilleurs qu’attendu: le cash-flow d’exploitation (Ebitda) a augmenté de 43% en rythme trimestriel, à 2,6 milliards de dollars (consensus: 2,49 milliards de dollars). Il a toutefois fondu de moitié en un an. L’Ebitda du 1er semestre a plongé, de 10,24 milliards de dollars en 2022 à 4,24 milliards de dollars en 2023; par rapport au 2e semestre de 2022, il a gagné 13%. Sur une base comparable, le volume d’acier expédié a diminué de 1,7% par rapport au 1er trimestre, à 14,2 millions de tonnes. La demande sous-jacente est restée stable, mais faible; elle devrait encore se contracter d’ici décembre. Le groupe ne s’attend dès lors plus à expédier dans le monde (hors Chine) en 2023 2–3% mais bien 1–2% d’acier en plus qu’en 2022.

Le bénéfice net par action a augmenté de 73,2 %, à 2,21 dollars (-47,9% sur un an, -59,3% sur six mois). Le consensus vise pour 2023 un Ebitda de 7,7 milliards de dollars, ce qui implique une baisse de 25% entre le 1er et le 2d semestre.

En investissant, au total, 3,4 milliards de dollars, le groupe sidérurgique espère gonfler l’Ebitda de 1 milliard d’euros d’ici fin 2026. L’endettement net est passé de 5,2 à 4,5 milliards de dollars en glissement trimestriel. En juin, ArcelorMittal a versé la première des deux tranches du dividende annuel majoré de 0,44 dollar brut par action. Le groupe a déjà racheté 5,7 millions de ses actions dans le cadre du programme qui court jusque mai 2025.

Conclusion

L’action ArcelorMittal évolue depuis quelques semaines dans une fourchette étroite historiquement basse, à un peu plus de 5 fois le bénéfice net attendu pour 2023 et à 0,4 fois la valeur comptable. Ne nous attendant cependant pas à la voir se redresser tant que l’effet du coup de mou conjoncturel ne se sera pas précisé, nous ne modifions pas notre conseil

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 25,92 euros

Ticker: MT NA

Code ISIN: LU1598757687

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 21,9 milliards EUR

C/B 2022: 3

C/B attendu 2023: 5

Perf. cours sur 12 mois: +10%

Perf. cours depuis le 01/01: +2%

Rendement du dividende: 1,5%