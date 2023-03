Pas d’amélioration en vue chez Qualcomm

Le ralentissement du marché des smartphones a plombé les résultats de Qualcomm, encore très dépendant des puces pour téléphones. Son potentiel dans les applications 5G n’en reste pas moins important. Pour l’heure, le titre n’est pas cher et offre un rendement attrayant.

Le groupe a beau s’efforcer depuis quelques années de se diversifier, c’est toujours la vente de puces pour téléphones mobiles qui apporte plus de la moitié de son chiffre d’affaires (CA). Or, le marché des smartphones connaissant une perte de vitesse, les ventes du segment ont chuté de 18% au quatrième trimestre. Hélas, la belle croissance des divisions Internet of Things (+7%) et Automotive (+58%) n’a pas suffi à compenser le recul de la division phare. Le CA du groupe s’est donc contracté de 11,6%, à 9,46 milliards de dollars (9,6 milliards escomptés). Aucune amélioration n’est attendue cette année, car les stocks sont encore élevés et le risque de récession n’est pas écarté.

Apple développant ses propres puces pour l’iPhone, les ventes de Qualcomm à la firme à la pomme vont progressivement disparaître. Le groupe a toutefois conclu des contrats avec d’autres fabricants, dont le leader du marché, Samsung. Face à son concurrent MediaTek, Qualcomm dispose d’une belle arme technologique avec Snapdragon 8, un modèle 5G utilisé dans les smartphones, les écouteurs sans fil…

Pour le premier trimestre de 2023, le groupe table sur un CA de 8,7-9,5 milliards de dollars (consensus: 9,4 milliards). Pour l’exercice, les analystes escomptent 38 milliards de dollars (-14% sur un an). Le bénéfice par action devrait passer de 12,53 à 9,38 dollars. Le dividende trimestriel a été relevé, de 0,75 à 0,8 dollar.

Conclusion

A 10 fois à peine ses bénéfices, l’action n’est pas chère. Peu de facteurs sont susceptibles de doper son cours à brève échéance. Le déstockage devrait s’achever à la fin du premier trimestre et la reprise en Chine devrait apporter un soutien au deuxième semestre. Au vu des attentes modestes alors que le potentiel du groupe dans les applications 5G est considérable, Qualcomm reste digne d’achat. Le rendement est attrayant.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 121,34 dollars

Ticker: QCOM US

Code ISIN: US7475251036

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 134,7 milliards USD

C/B 2022: 10

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -15%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: 2,6%