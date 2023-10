Orascom Construction a besoin de davantage de temps

L’apparente sous-valorisation des autres activités que la branche engrais d’Orascom Construction (OC) a attiré cette année l’attention du fonds de capital-risque Inclusive Capital Partners, selon qui OC pourrait créer de la valeur en les vendant dans d’autres régions.

Fondée en Egypte en 1976, Orascom Construction (OC) est devenue dans les années 1990 un acteur majeur du marché mondial du ciment, une position de force qu’elle a su monnayer en 2007 en vendant sa branche ciment au français Lafarge, pour près de 11 milliards d’euros. Ce montant a été très largement reversé aux investisseurs, le solde étant consacré au rachat de fabricants d’engrais; ce pôle représente aujourd’hui la majeure partie du chiffre d’affaires (CA) du groupe.

OC produit 17 millions de tonnes d’engrais azoté, de méthanol et de mélanine par an, ce qui le place juste derrière les trois plus grands fabricants cotés au monde. Ces firmes occidentales sont toutefois confrontées à l’abondance de l’offre russe et chinoise, une concurrence qui, en l’absence de spécificités, se joue surtout sur les prix. Le CA de ce segment est dès lors très influencé par nombre de facteurs externes – comme, côté demande, l’importance des stocks mondiaux de céréales et de soja et la situation financière des exploitations agricoles.

L’apparente sous-valorisation des autres activités a attiré cette année l’attention du fonds de capital-risque Inclusive Capital Partners, selon qui OC pourrait créer de la valeur en les vendant dans d’autres régions. Si l’idée peut sembler séduisante, le groupe n’a en réalité aucun intérêt à fragmenter plus le marché des engrais, d’autant que ses activités ne présenteraient pas d’avantages concurrentiels spécifiques ailleurs non plus.

Conclusion

Malgré les perspectives encourageantes, une recommandation d’achat serait prématurée – il faudrait que le marché confirme la reprise constatée depuis quelques mois et que l’augmentation des ventes de méthanol se fasse plus visible dans l’évolution du CA. D’ici là, ses 6,5% de rendement en dividende justifient que nous recommandions de conserver le titre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 26,30 euros

Ticker: OCI NA

Code ISIN: NL0010558797

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 5,55 milliards EUR

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: -23%

Perf. cours depuis le 01/01: -11%

Rendement du dividende: 6,5%