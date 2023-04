Oracle: remarquable croissance dans le segment “cloud”

Pour autant, l’action est moins chère que ses concurrentes du secteur et ne s’appréciera sans doute pas à court terme.

Pour la première fois depuis six trimestres, Oracle n’a pas épaté les analystes. Sur les mois de décembre à février, son chiffre d’affaires (CA) a crû de 18% en glissement annuel, à 12,4 milliards de dollars (12,43 attendus), et le bénéfice par action s’est hissé à 1,2 dollar (1,22 escompté). L’activité cloud s’est distinguée des autres, avec une croissance de 45% par rapport à un an plus tôt, qu’elle doit en partie à Cerner, le fournisseur de logiciels dédiés au secteur de la santé qu’elle a acquis. Sans sa contribution, la croissance s’établirait à 28%. Les ventes de licences de logiciels classiques sont restées stables. Oracle prévoit une croissance du CA de l’ordre de 15 à 17% pour le trimestre en cours, le dernier de son exercice fiscal 2023.

On ignore encore si et quel rôle précis Oracle jouera dans la saga TikTok. Les Etats-Unis souhaitent que les données des utilisateurs américains de l’application soient stockées sur des serveurs gérés par une entreprise américaine, qui serait également responsable de la sécurité et de la gestion de l’algorithme de TikTok. Donald Trump entendait confier cette mission à Oracle.

Conséquence de ses nombreuses acquisitions et de ses rachats d’actions pour des montants sans précédent au cours de la décennie passée, Oracle affiche, depuis 2019, une dette nette. Elle s’élève à 91,8 milliards de dollars aujourd’hui. Même ses fonds propres sont négatifs! Ce n’est néanmoins pas un problème insurmontable, car sa trésorerie est très abondante. Le cash-flow disponible est plus que suffisant pour couvrir les charges d’intérêt et le dividende trimestriel. Lequel a été relevé de 25%, à 0,40 dollar.

Conclusion

Oracle s’échange à 18 fois le bénéfice et à un peu plus de 6 fois le CA escomptés, soit au-dessus de sa moyenne historique. Mais elle est moins chère que ses concurrentes du secteur du cloud, qui affichent des marges bénéficiaires supérieures aux siennes. Sa valorisation nous paraît correcte. Sachant qu’Oracle procédera à des rachats d’actions moins importants et qu’en cas de récession, ses ventes baisseraient, l’action ne s’appréciera sans doute pas à court terme. A conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 90,05 dollars

Ticker: ORCL US

Code ISIN: US68389X1054

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 243 milliards USD

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 17,5

Perf. cours sur 12 mois: +8%

Perf. cours depuis le 01/01: +6%

Rendement du dividende: 1,8%