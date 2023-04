Offre honnête de Saverex sur Exmar

En proposant 12,1 euros par action, Nicolas Saverys table visiblement sur une augmentation de la rentabilité, mise à mal ces dernières années. Nous trouvons l’offre généreuse et recommandons de l’accepter.

La carrière d’Exmar en Bourse est en principe terminée. Nicolas Saverys, le principal actionnaire du groupe, a émis, par l’intermédiaire de son holding Saverex, une offre de rachat des titres des minoritaires, qui détiennent 50,96% d’Exmar encore. Saverex propose 12,1 euros par action, soit une prime de 24,7% par rapport au cours de clôture du 31 mars; l’offre incluant le dividende de 1 euro qui sera payé le 22 mai, elle s’élève en réalité à 11,1 euros par action, ce que nous jugeons acceptable.

Au vu du bilan d’Exmar, la proposition semble certes chiche. Alors qu’il y a moins de deux ans, la société menaçait de chavirer sous le poids de sa dette, la vente, pour 646 millions de dollars, du FLNG Tango à l’entreprise énergétique italienne Eni, a signé sa renaissance. La dette nette de 492 millions de dollars fin 2021 s’est muée en une trésorerie nette de 105 millions un an plus tard. La transaction s’étant soldée par une plus-value de 315 millions de dollars, les capitaux propres d’Exmar se sont considérablement étoffés également; ils s’élevaient fin 2022 à 799 millions, soit 13,4 dollars par action. L’offre est donc légèrement inférieure à la valeur comptable de l’entreprise, ce qui n’est pas illogique, puisque les fonds propres sont principalement investis dans des navires dont la valeur suit les hauts et les bas de ce secteur cyclique. Mais vu sous l’angle de la rentabilité, il s’agit d’une offre généreuse. Si Exmar a clos le dernier exercice sur un bénéfice de 320 millions de dollars (5,6 dollars par action), c’est grâce à la plus-value réalisée sur le FLNG Tango, car la rentabilité sous-jacente est plutôt maigre. Sans cette plus-value, le bénéfice d’exploitation n’aurait pas dépassé 38 millions de dollars et le bénéfice net, 5 millions de dollars, en 2022. En 2021 déjà, le bénéfice net était resté bloqué à 0,2 dollar par action. Une offre à 12,1 euros signifie que Nicolas Saverys s’attend à ce que la rentabilité augmente ces prochaines années.

Exmar utilisant le produit de la vente du FLNG Tango pour réduire en partie sa dette, ses charges d’intérêt vont s’alléger. Côté revenus, le terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) d’Eemshaven contribuera aux bénéfices de l’intégralité de l’exercice (revenus estimés à 15-20 millions par an). Reste par ailleurs à voir comment les tarifs de location des navires de transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et d’ammoniac, la principale activité d’Exmar, vont évoluer. Le groupe mise sur un exercice 2023 prometteur pour les méthaniers de tailles moyenne et grande, du fait de l’accélération de la production et des exportations de GPL. Deux nouveaux méthaniers de taille moyenne lui seront livrés fin 2024, dans le cadre d’une joint-venture avec SEAPEAK. Exmar a commandé fin mars deux autres bâtiments de cette catégorie encore, qui pourront également fonctionner à l’ammoniac. La demande de transport de GPL est appelée à s’accélérer, dans le sillage de la hausse de la production de GNL. Sur fond de transition énergétique, le transport d’ammoniac va gagner en importance lui aussi. Mais l’augmentation des tarifs déclenchera inévitablement une vague de nouvelles constructions, ce qui condamne le secteur à rester très cyclique.

Conclusion

Si l’on s’en tient à la valeur comptable de 12,3 euros par action, l’offre, à 12,1 euros, est chiche mais vu la rentabilité récente, elle peut être qualifiée de généreuse. Elle représente, si le bénéfice devait augmenter à 0,5 euro par action, 24 fois ce bénéfice, ce qui est considérable dans un secteur cyclique. Nous conseillons d’accepter cette offre.

Conseil: accepter l’offre

Risque: faible

Rating: 3A

Cours: 11,6 euros

Ticker: EXM

Code ISIN: BE0003808251

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 690 millions EUR

C/B 2022: 35

C/B attendu 2023: 24

Perf. cours sur 12 mois: +93%

Perf. cours depuis le 01/01: +44%

Rendement du dividende: 8,6%