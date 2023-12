OCI opère une réorientation stratégique

Critiquée par Inclusive Capital Partners, qui lui reproche de ne pas être valorisée à sa juste valeur, OCI se défait de deux branches d’activité majeures ; sa sous-valorisation sera dès lors rapidement comblée.

Pas de trêve de fin d’année pour OCI, qui vend, pour 3,6 milliards de dollars, Iowa Fertiliser Company, son usine d’engrais nord-américaine, à Koch Ag & Energy Solutions, ainsi que, pour la même somme, sa participation de 50 % dans Fertiglobe à son partenaire Adnoc. Adnoc paiera une prime de 8 % sur le cours de clôture de la séance qui a précédé l’annonce, et une autre de 25 % sur le cours d’introduction en Bourse. Créée en 2019, la joint-venture Fertiglobe héberge les activités engrais d’OCI et d’Adnoc en Afrique et au Moyen-Orient.



Les transactions s’expliquent par le recentrage stratégique qu’ont inspiré les critiques de l’activiste Inclusive Capital Partners (participation de 5 %), qui reproche à OCI de ne pas être valorisée à sa juste valeur. Suivant un parcours certes erratique, l’action s’est appréciée de 27 % durant la semaine qui a suivi l’annonce des cessions. OCI poursuivra ses activités engrais en Europe et conservera sa branche méthanol, qui lui ont assuré un flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) de 460 millions de dollars par an en moyenne ces cinq dernières années. La dette est estimée à 2,4 milliards de dollars net environ, hors Fertiglobe.

Conclusion

OCI versera une partie du produit de la vente aux actionnaires, remboursera ses dettes et investira dans le méthanol vert et l’ammoniac à faible teneur en carbone, pour surfer sur la vague de la transition énergétique. A 6 fois le ratio valeur de l’actif économique (EV)/Ebitda (une estimation sage) pour les activités conservées, l’action paraît bon marché ; mais vu la taille restreinte des activités engrais non cédées et la volatilité du pôle méthanol, une certaine prudence s’impose. Les usines d’engrais européennes sont confrontées à une hausse structurelle du prix du gaz. Nous préférons opter pour une recommandation neutre.

Conseil : conserver/attendre

Risque : moyen

Rating : 2B

Cours : 25,85 euros

Ticker : OCI NA

Code ISIN : NL0010558797

Marché : Euronext Amsterdam

Capit. boursière : 5,45 milliards EUR

C/B 2022 : 9

C/B attendu 2023 : 13

Perf. cours sur 12 mois : -12 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -11 %

Rendement du dividende : 6,6 %