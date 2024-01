Nouvelle fenêtre d’achat pour Immobel

Le potentiel d’Immobel doit s’apprécier à l’aune des anticipations de baisse des taux à long terme, auxquelles les sociétés immobilières sont très sensibles.

Immobel ne publiera ses résultats annuels que le 11 mars, mais une chose est déjà sûre : 2023 ne sera pas un cru exceptionnel. Même s’il souffre moins qu’Atenor, le plus ancien promoteur immobilier du pays (1863) n’échappe pas au refroidissement du marché immobilier, déjà sensible dans les chiffres de 2022. Le bénéfice net avait alors fondu de 88,3 %, à 10,72 millions d’euros, montant incluant une dépréciation de 43,8 millions d’euros du goodwill actée dans le cadre de la stratégie d’allègement des petits projets résidentiels à la périphérie de Paris au profit de projets mixtes au sein de la capitale. Au premier semestre de 2022, le bénéfice s’était même mué en une perte nette de 2,8 millions d’euros (ou, à l’exclusion des charges exceptionnelles liées aux mesures d’économies, un bénéfice net de 6,5 millions d’euros, ou 0,65 euro par action).

A l’exception de 2020, année de la crise sanitaire, Immobel nous avait habitués à mieux, surtout depuis l’arrivée de Marnix Galle, président du conseil d’administration et actionnaire de référence, qui avait insufflé une seconde vie au groupe en 2018 et 2019, notamment, et passera le flambeau à Adel Yahia en 2025. La direction indique que les marchés résidentiels hors de Belgique sont en difficulté et que les investisseurs sont très attentistes.

Conclusion

Le potentiel d’Immobel doit s’apprécier à l’aune des anticipations de baisse des taux à long terme, auxquelles les sociétés immobilières sont très sensibles. L’évolution récente est éloquente : le cours flirtait avec les 80 euros début 2022, mais a plongé à 25 euros fin octobre 2023, soit une capitalisation boursière de 250 millions d’euros. La première vague de baisses des taux lui avait permis de refranchir la barre des 30 euros, mais la remontée intermédiaire des taux l’a ensuite fait chuter de plus de 10 %. Le moment nous semble opportun pour recommander à nouveau l’achat du titre.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 27,35 euros

Ticker : IMMO BB

Code ISIN : BE0003599108

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 274,5 millions EUR

C/B 2023 : –

C/B attendu 2024 : –

Perf. cours sur 12 mois : -42 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -11 %

Rendement du dividende : 10,1 %