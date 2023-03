Nouveau ralentissement pour Recticel

La direction ambitionne de multiplier le chiffre d’affaires par deux d’ici à 2025. Il lui faudra pour cela d’abord finaliser la vente de la division Mousses techniques.

Plus l’année 2022 avançait, plus le producteur belge de mousses de polyuréthane baignait dans un environnement difficile. Le dernier trimestre fut à l’avenant: le chiffre d’affaires (CA) du groupe a certes progressé de 19,4% (de 112 millions à 133,7 millions d’euros) en glissement annuel, mais cette hausse est entièrement due à l’acquisition, en mai 2022, de Trimo, un producteur slovène de panneaux d’isolation de haute qualité. La transaction a permis à Recticel de se renforcer sur trois plans: géographique (en direction de l’Europe centrale), technique (ajout de la laine minérale aux matières premières) et en termes de segments d’activité (panneaux d’isolation). Trimo a contribué pour 39 millions d’euros au CA du dernier trimestre.

L’arrêt progressif des ventes de matières premières chimiques aux branches automobiles cédées a coûté neuf millions d’euros de CA au groupe (8,3 millions d’euros, soit -7,4%, à périmètre comparable). Sur l’ensemble de l’exercice, le CA a augmenté de 25%, de 449,2 millions à 561,5 millions d’euros, ce qui représente une progression de 32 millions d’euros (7,1%) à périmètre constant. Il faut dire que Trimo a généré entre mai et décembre 129,2 millions d’euros de CA supplémentaire, alors que Recticel perdait sur cette même période 48,9 millions d’euros sur les ventes de matières premières chimiques toujours. Le CA est inférieur de 2,6% au consensus, arrêté à 576,5 millions d’euros. Le cash-flow opérationnel (Ebitda) ajusté a bondi de 28,5% (de 48,4 à 62,2 millions d’euros) en 2022, ce qui est conforme à la fourchette annoncée de 60-65 millions ainsi qu’au consensus (62,1 millions). Le bénéfice net est passé de 53,5 millions à 63,2 millions d’euros, ou de 0,96 à 1,13 euro par action.

N’oublions pas que Recticel est en pleine transition – peu d’entreprises ont autant changé qu’elle ces deux dernières années. “Recticel 2.0” met l’accent sur son potentiel de croissance dans l’isolation – d’où l’acquisition de Trimo, qui ne sera sans doute pas la dernière. La direction ne cache pas sa volonté de multiplier le CA par deux d’ici à 2025. Il lui faudra toutefois d’abord finaliser la vente de la division Mousses techniques, valorisée à 656 millions d’euros (11,50 euros par action), à l’américain Carpenter. CMA, le gendarme britannique de la concurrence, qui s’était opposé à cette transaction l’an dernier, l’accepte pour autant que Carpenter cède l’essentiel des activités britanniques des Mousses techniques (usines Arlington 1 et 2) à une partie tierce. Lors de la publication des résultats annuels, Recticel a répété que l’opération serait finalisée au premier trimestre de 2023. C’est important, car son bilan affichera alors une trésorerie nette de 300 millions d’euros environ, ce qui lui permettra de continuer de progresser à pas de géant dans l’isolation.

Le dividende est porté de 0,29 à 0,31 euro brut par action.

Enfin, Recticel annonce que le projet PUReSmart a démontré la capacité de la mousse souple à être recyclée chimiquement.

Conclusion

En soutenant la nouvelle trajectoire de croissance, axée sur l’isolation, l’investisseur Filip Balcaen a fait figure de chevalier blanc. Ne perdons toutefois pas de vue que les relèvements de taux et l’inflation pèsent de plus en plus sur le secteur de la construction. A 15 fois les bénéfices escomptés, 1,3 fois la valeur comptable et 9 fois le ratio valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda, le potentiel de hausse de l’action n’est plus extraordinaire. Nous abaissons donc notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 17,08 euros

Ticker: REC BB

Code ISIN: BE0003656676

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 946,5 millions EUR

C/B 2022: 15

C/B attendu 2023: 15

Perf. cours sur 12 mois: -20%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 1,8%