Newmont Mining entend demeurer le plus grand producteur d’or

Newmont espère s’offrir le producteur australien d’or et de cuivre Newcrest Mining. A cette annonce, la société américaine a vu son titre corriger. C’est une belle occasion pour l’acheter!

Ces derniers mois ont été plus riches en fusions et acquisitions, dans le secteur minier. L’automne dernier, Pan American Silver et Agnico-Eagle avaient acquis ensemble Yamana Gold pour 4,8 milliards de dollars. Le groupe BHP a pour sa part déboursé 6,4 milliards de dollars pour le producteur de cuivre australien Oz Minerals. Enfin, Newmont espère s’offrir, a-t-on appris il y a quelques jours, le producteur d’or et de cuivre Newcrest Mining, à un prix supérieur encore aux deux transactions précitées réunies. Il lui a proposé 0,38 action propre par action Newcrest, après que le conseil d’administration a rejeté un rapport d’échange de 0,363. Reste à voir ce qu’en diront les actionnaires et les autorités de la concurrence. Le nouveau rapport d’échange valorisait, au jour de l’annonce, la société australienne à près de 17 milliards de dollars.

Newmont est le premier producteur d’or au monde, avec 6 millions d’onces troy par an. Il produit en outre annuellement 110 millions de livres de cuivre. Il n’avait pas dissimulé son désir de s’agrandir pour accroître ses réserves. Il a donc fait l’acquisition de bon nombre de petits acteurs ces dernières années. Cette fois, il s’agit d’un gros poisson: Newcrest est le 7e producteur d’or (production attendue de 2,1-2,3 millions d’onces troy cette année) de la planète. Lui aussi produit du cuivre, qui intéresse grandement Newmont, conscient que ce métal de base joue un rôle croissant dans l’économie verte. Cette année, 300 à 340 millions de livres de cuivre devraient sortir des mines de Newcrest, soit environ trois fois plus que ce qu’extrait Newmont. Outre en Australie, son marché domestique, Newcrest est actif au Canada et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les synergies opérationnelles semblent limitées à première vue, mais Newmont vise des économies d’échelle. Alors que nous rédigions cet article, Newcrest s’échangeait moyennant une décote de 4% par rapport au prix offert.

Conclusion

Comme souvent lorsqu’une société annonce se porter acquéreuse d’une autre, Newmont a vu son action corriger. Mais sachant que les actifs de Newcrest finiront pour sûr par accroître la valeur de Newmont, cette correction offre une nouvelle occasion d’acheter le titre.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 46,35 dollars

Ticker: NEM US

Code ISIN: US6516391066

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 36,8 milliards USD

C/B 2022: 39

C/B attendu 2023: 16,5

Perf. cours sur 12 mois: -28%

Perf. cours depuis le 01/01: -2%

Rendement du dividende: 4,6%