Newmont Corporation et les troubles sociaux au Mexique

Malgré des résultats trimestriels en recul, la dette nette est parfaitement gérable, puisque le gros des investissements est désormais passé. Vu l’amélioration prévue au deuxième semestre, la direction ne revient pas sur la production et les coûts prévisionnels.

Si la production et les coûts de production du 2e trimestre ont été décevants, c’est surtout Peñasquito qu’il faut incriminer: la plus grande mine d’or et d’argent du Mexique (556.000 onces troy produites l’an passé, à des coûts qui figurent parmi les plus bas du groupe) est en effet le théâtre d’une nouvelle grève depuis juin. Le principal syndicat dénonce les accords salariaux, qu’il avait pourtant conclus il y a un an à peine. Tom Palmer, le CEO, a fait appel au ministère de l’Economie et du Travail. Lassé de l’agitation sociale qui règne au Mexique, le groupe menace de ne plus y investir; la grève lui coûte 1 million de dollars par jour en frais de maintenance et 2,7 millions en manque à gagner. Il ne reste évidemment plus grand-chose de la réputation de région favorable à l’exploitation minière qu’avait autrefois le pays, qui a de surcroît considérablement resserré sa politique d’octroi de licences. Bref, le gouvernement s’emploie à tuer la poule aux œufs d’or.

La contribution de Pueblo Viejo, dont l’expansion est en phase finale, et de Nevada Gold Mines, la joint-venture conclue avec Barrick, a ralenti elle aussi. Au total, la production d’or a chuté de 17% en un an, à 1,24 million d’onces. Celle des sous-produits (cuivre, plomb, argent, zinc) a cédé 22%, à 256.000 onces d’équivalent or. Les frais fixes, déjà élevés, devant être répartis sur une quantité réduite de métaux produits, les coûts de production ont flambé. Le coût total a grimpé à 1.472 dollars l’once, contre 1.376 dollars au 1er trimestre et 1.199 un an plus tôt. Le prix de vente a heureusement atteint le niveau record de 1.965 dollars en moyenne, en hausse de 3% par rapport au 1er trimestre et de 7% sur un an. Il en résulte un bénéfice d’exploitation ajusté de 910 millions de dollars; le bénéfice net s’établit à 155 millions, contre 387 millions entre avril et juin 2022.

Les autorités canadiennes et australiennes de la concurrence ont approuvé l’acquisition de Newcrest. Newmont espère conclure l’opération, d’une valeur de 16,8 milliards de dollars, au 4e trimestre. La contribution de Newcrest s’élèvera à plus de 2 millions d’onces troy d’or et de 300.000 livres de cuivre, pour une structure de coûts en outre bien inférieure. L’on note également des possibilités d’expansion dans les mines canadiennes de Brucejack (or) et de Red Chris (cuivre). Les extensions d’Ahafo North (Ghana) et de Tanami (Australie) seront achevées en 2025.

Le dividende est fixé à 0,4 dollar par trimestre, soit un rendement de plus de 4% actuellement; malgré le ralentissement des flux de trésorerie, le dividende n’est pas menacé. Newmont dispose de 2,8 milliards de dollars de liquidités et de 374 millions de dépôts à court terme. Ses liquidités totales atteignent 6,2 milliards, pour une dette à plus d’un an de 5,57 milliards. La dette nette représente 0,7 fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda) escompté, ce qui est tout à fait gérable, puisque le gros des investissements est désormais passé. Vu l’amélioration prévue au 2e semestre, la direction maintient ses prévisions à 5,7-6,3 millions d’onces d’or, pour un coût de 1.150-1.250 dollars.

Conclusion

Ne nous focalisons pas trop sur les trimestriels. Plusieurs circonstances exceptionnelles ont pesé sur les résultats opérationnels mais ce qui compte, c’est l’évolution future de la production et des coûts, et là, les choses se présentent bien. Newmont s’échange à 6 fois l’Ebitda escompté pour 2024 et 2025, soit la moitié de la moyenne historique. A cela s’ajoute un séduisant rendement.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 38,36 dollars

Ticker: NEM US

Code ISIN: US6516391066

Marché: NYSE

Capit. boursière: 30,6 milliards USD

C/B 2022: 39

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: -9%

Perf. cours depuis le 01/01: -23%

Rendement du dividende: 4,2%