Newmont 2.0 est né

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente cette semaine, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024. Zoom sur Newmont Corporation.

Newmont, qui était déjà le plus grand producteur d’or au monde, a absorbé l’australien Newcrest Mining. Ainsi le géant se diversifie-t-il encore sur le plan géographique, verra-t-il ses coûts diminuer et pourra-t-il lancer de nouveaux projets et donc, accroître ses réserves.

Quel bilan tirer de 2023 ?

L’année qui s’achève a été plutôt décevante sur le plan opérationnel, mais le plus dur, pour les actionnaires, a été de voir le cours de l’action piquer du nez. Car Newcrest Mining avait rejeté la première offre de Newmont, en février. Trois mois plus tard, la seconde, plus généreuse, a été acceptée. Et on le sait, en dépit de toute logique, le marché sanctionne presque toujours les offres de rachat. Par cette opération, bouclée début novembre, Newmont hérite de cinq mines opérationnelles et de deux projets de développement déjà à un stade avancé. Si l’on fait abstraction de ces actifs, la production du groupe s’élèvera cette année à 5,3 millions d’onces troy d’or, en deçà des attentes (5,5 millions). Deux contre-temps l’expliquent : une grève de plusieurs mois à Peñasquito, au Mexique, et des problèmes techniques dans l’usine de traitement à Ahafo, au Ghana. Si la mine Peñasquito est dans l’intervalle redevenue opérationnelle, à Ahafo, la capacité ne sera pas pleinement utilisée avant le 2e trimestre de 2024. Le coût de production en pâtit. Sur les trois premiers trimestres de 2023, il s’élève en moyenne à 1.425 dollars (USD), contre 1.209 USD sur la même période en 2022. Il devrait baisser au 4e trimestre, et s’élever en moyenne à 1.400 dollars sur l’exercice. Le groupe a investi plus que prévu cette année, notamment dans l’expansion de plusieurs mines (Ahafo, mais aussi Tanami et Boddington, en Australie, et d’autres encore). Ces dépenses sont cependant appelées à diminuer au fil des ans.

Qu’attendre de 2024 ?

Le groupe dévoilera ses perspectives pour 2024 en février, avec ses chiffres annuels. Nous sommes déjà certains que la hausse de sa production entraînera une baisse de son coût de production moyen et une progression des marges. Les mines de Newcrest, qui livrent 2,15 millions d’onces troy d’or et 300.000 livres de cuivre, affichent un coût de production moyen inférieur au sien. Ce sont surtout les actifs australiens qui feront baisser la moyenne. Toutefois, nous n’additionnerions pas trop vite les chiffres de production des deux entités, car Newmont 2.0 va céder des actifs pour renforcer son bilan. Le groupe récoltera les fruits de ses investissements de cette année dès 2024. Ses flux de trésorerie sont positifs. A l’issue du 3e trimestre, il disposait de 6,2 milliards de dollars de liquidités. Le ratio dette nette/ Ebitda s’élève à 0,7. Si l’on se base sur le cours actuel de l’or, le groupe devrait s’être totalement désendetté d‘ici deux ans.

Pourquoi est-ce un favori ?

L’action Newmont a sous-performé de 25 % l’indice de référence au sein du secteur, VanEck Gold Miners, cette année. Sa valorisation est tombée à moins de huit fois les flux de trésorerie attendus, alors que compte tenu des actifs acquis de Newcrest, les perspectives du groupe pour 2024 et au-delà se sont considérablement améliorées. Les problèmes survenus dans ses mines ont nui à l’action, mais il n’en reste qu’un (Ahafo), qui sera résolu l’an prochain. De plus, un dividende extraordinaire basé sur le cours actuel de l’or s’ajoute à l’ordinaire de 1 USD par action. Pour cette année, 1,6 dollar est versé à ce titre, soit un rendement de 4 % au cours actuel de l’action. Mais si le prix de l’or atteint 2.000 dollars, le dividende grimpera à 2 à 3 dollars par action. De surcroît, son bilan autorise Newmont à racheter ses propres actions.



Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 39,29 dollars

Ticker : NEM US

Code ISIN : US6516391066

Marché : NYSE

Capit. boursière : 45,3 milliards USD

C/B 2022 : 43,5

C/B attendu 2023 : 11

Perf. cours sur 12 mois : -15,8 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -19,5 %

Rendement du dividende : 4 %