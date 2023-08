Nette hausse des bénéfices d’ING

C’est au niveau des coûts que la banque impressionne tout particulièrement. On voit qu’elle ne souffre pas encore de l’essoufflement de l’économie néerlandaise; du reste, si ce devait être le cas, elle pourrait compter sur l’importance de ses fonds propres.

ING a clos le trimestre sur un bénéfice de 2,2 milliards d’euros (+83% en glissement annuel, +35% en rythme trimestriel). Les revenus nets d’intérêts restent sa principale source de chiffre d’affaires: la différence entre les intérêts perçus sur les crédits accordés à la clientèle et les intérêts versés sur les comptes d’épargne lui a rapporté 4,1 milliards d’euros (+20% en un an). Aussi longtemps que la banque réussira (comme d’autres) à augmenter les intérêts sur ses comptes d’épargne beaucoup plus lentement que ne progresse le taux directeur de la Banque centrale européenne, ses revenus nets d’intérêts se maintiendront raisonnablement. C’est également vrai pour ses commissions (912 millions net, en hausse de 3% en un an et de 2% depuis avril). Les autres revenus ont bondi de 164%, à 785 millions d’euros.

Mais c’est côté coûts que la banque impressionne surtout. Les charges d’exploitation sont restées stables, à 2,5 milliards d’euros. Les frais de contrôle (91 millions) ont reculé de 58% en trois mois et de 93% en un an. Les provisions pour crédits douteux ont chuté de 36%, à 98 millions d’euros. On voit qu’ING ne souffre pas encore de l’essoufflement de l’économie néerlandaise; et si ce devait être le cas, elle pourrait compter sur l’importance de ses fonds propres. Porté par le bénéfice trimestriel élevé et nonobstant la réserve constituée pour payer les dividendes, le ratio de solvabilité Common Equity Tier1 a légèrement augmenté, à 14,9% (objectif: 12,5%).

Conclusion

Le bénéfice prévisionnel passe à 1,90 euro et le dividende, à 0,95 euro par action. Vu sa maîtrise des coûts, ses revenus nets d’intérêts et ses fonds propres, ING devrait pouvoir continuer à verser un généreux dividende au-delà même de 2023. Etant donné, en outre, la faiblesse de la dotation aux provisions, nous ne pouvons que recommander d’acheter.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 12,99 euros

Ticker: INGA NA

Code ISIN: NL0011821202

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 46,77 milliards EUR

C/B 2022: 11,5

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: +4%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 7,3%