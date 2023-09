Nette appréciation du portefeuille de HAL Trust

La valeur des investissements de HAL Trust augmente régulièrement. La décote actuelle par rapport à la valeur de l’actif net constitue un point d’entrée.

La valeur des investissements de HAL Trust a augmenté de 663 millions d’euros au premier semestre (dont 200 millions d’euros pour Vopak, Safilo Group et SBM Offshore). Après la distribution des dividendes et les rachats d’actions, la valeur de l’actif net (VAN) s’élevait à 13,527 milliards d’euros, soit 149,72 euros par action (147,72 euros fin 2022). Le bénéfice net s’est élevé à 550 millions d’euros (-161 millions d’euros un an auparavant).

Boskalis, qui a été entièrement absorbé et retiré de la cote l’année dernière, affiche une valeur comptable de 4,4 milliards d’euros (4,2 milliards fin 2022). Son cash-flow d’exploitation (Ebitda) a augmenté de plus de 50% au premier semestre et le carnet de commandes est bien rempli, si bien que la croissance semble assurée pour les années à venir.

Les perspectives sont bonnes aussi pour les autres prestataires énergétiques. HAL a cédé GrandVision en 2022 et dispose toujours d’une trésorerie de plus de 3 milliards d’euros, malgré l’acquisition de Boskalis. Le groupe doit désormais mobiliser ses liquidités et diversifier davantage le portefeuille, puisque Boskalis et Vopak pèsent ensemble 47%. De nouveaux investissements dans des entreprises privées attrayantes pourraient réduire la décote par rapport à la VAN, qui s’élève actuellement à 23%.

Conclusion

Bien qu’une telle décote ne soit pas inhabituelle pour les sociétés d’investissement, elle constitue néanmoins un bon point d’entrée. Le portefeuille se compose d’entreprises de qualité, bien positionnées sur leur marché. Les lacunes de la gouvernance d’entreprise se reflètent dans la décote. Nous sommes positifs vis-à-vis des principales participations Vopak, SBM Offshore et Boskalis, et tablons sur une nouvelle appréciation du portefeuille qui permettrait de relever le dividende; HAL vise un rendement de 4%. Nous relevons notre conseil.

Conseil: acheter

Risque: faible

Rating: 1A

Cours: 115,0 euros

Ticker: HAL NA

Code ISIN: BMG458841020

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 10,39 milliards EUR

C/B 2022: 8

C/B attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: -1%

Perf. cours depuis le 01/01: -2%

Rendement du dividende: 2,1%