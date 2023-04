Netflix affiche une croissance modeste

La société de streaming se distingue par sa rentabilité, ses cash-flows positifs, sa dette maîtrisée et ses rachats d’actions. Mais le cours inclut déjà ces bonnes nouvelles.

La capitalisation boursière de Netflix a plus que doublé depuis le creux de mai 2022, mais le cours est toujours inférieur de près de 50% à celui qui était le sien fin 2021. L’évolution du nombre d’abonnés cristallise l’attention. Netflix a gagné 1,75 million de clients payants au 1er trimestre (+4,9%): plus qu’il y a un an, mais moins qu’attendu (2,1 millions). Le chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 3,7%, à 8,16 milliards de dollars; les analystes escomptaient un peu plus. Le bénéfice d’exploitation (1,7 milliard) a été plus réjouissant, mais la marge d’exploitation est passée de 25% à 21%, surtout en raison de l’effet de change; elle dépasse toutefois le consensus (20,2%).

Le 2e trimestre devrait être marqué par un taux de croissance similaire et une légère baisse de la marge d’exploitation. Sur 2023, le CA devrait progresser de 7,5%. Netflix lutte contre le partage de mots de passe et espère que les 100 millions de foyers concernés prendront un abonnement, mais les résultats dans les pays où une approche plus stricte a déjà été mise en place sont mitigés. Le véritable test sera l’extension des restrictions aux Etats-Unis, au 2e trimestre.

La baisse des dépenses a permis un bond du cash-flow disponible, de 800 millions de dollars un an plus tôt à 2,1 milliards de dollars; Netflix table sur 3,5 milliards de dollars sur l’exercice, et entend augmenter ses rachats d’actions (pour 400 millions de dollars déjà au 1er trimestre). La dette nette s’élève à 6,7 milliards de dollars, soit 1,1 fois le bénéfice d’exploitation.

Conclusion

Netflix est rentable, produit des cash-flows positifs, maîtrise sa dette et rachète davantage d’actions; peu de concurrents font aussi bien. Mais le cours inclut déjà ces bonnes nouvelles, et la croissance du CA et les marges sont trop faibles pour justifier l’achat du titre, à 30 fois les bénéfices attendus.

Conseil: conserver

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 327,98 dollars

Ticker: NFLX US

Code ISIN: US64110L1061

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 146 milliards USD

C/B 2022: 33

C/B attendu 2023: 29

Perf. cours sur 12 mois: +48%

Perf. cours depuis le 01/01: +9%

Rendement du dividende: –