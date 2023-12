Ne pas attendre que les investisseurs américains s’emparent de Sequana Medical !

Cette semaine, la rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024.

Fondée en 2006, Sequana Medical a été introduite sur Euronext Bruxelles le 11 février 2019, au prix de 8,5 euros par action. La société est spécialisée dans le traitement des problèmes d’équilibre des fluides qu’entraînent des maladies du foie, des cancers et l’insuffisance cardiaque. Elle a deux programmes en cours. Le plus avancé porte sur le traitement, par l’alfapump, un dispositif rechargeable sans fil et entièrement implantable sous le derme, des fluides accumulés dans la cavité abdominale (ascites) en raison d’une cirrhose du foie. Le système a été approuvé en Europe et a déjà reçu de la part de la FDA le statut de dispositif innovant (breakthrough device). Le deuxième programme porte sur le traitement, à l’aide du DSR 2.0, de l’insuffisance cardiaque accompagnée d’une congestion persistante. Le DSR 2.0 est une solution brevetée de nouvelle génération (les profils thérapeutique et de sécurité ont été améliorés) de Sequana. Des nouvelles cruciales tomberont en 2024, relatives à ces deux programmes.

Quel bilan tirer de 2023 ?



Sur le plan opérationnel, la société a remarquablement progressé. En février, elle annonçait que ses essais sur les animaux avec le DSR 2.0 étaient concluants également. Elle a dès lors pu soumettre sa demande de lancement de MOJAVE, la première étude aux Etats-Unis évaluant l’effet du DSR 2.0 sur des patients souffrant d’insuffisance cardiaque. Les premiers résultats des trois patients que comptait la cohorte de sécurité ont été dévoilés. Ils confirment que la solution est susceptible de devenir un traitement de fond pour l’insuffisance cardiaque, un marché estimé à pas moins d’un milliard de dollars. Le comité de sécurité se prononcera sur la poursuite de l’étude, qui portera sur 30 patients, début 2024.

Dans le programme relatif à l’alfapump, Sequana a peaufiné cette année le dossier de demande d’autorisation préalable à la mise sur le marché américain (PMA) à soumettre avant fin décembre à la FDA. La société a publié de nouvelles données encourageantes qu’elle a recueillies durant les études POSEIDON (l’alfapump demeure efficace 12 mois après son implantation), RED DESERT et SAHARA. Il est par ailleurs ressorti d’une étude indépendante sur les préférences de traitement des patients souffrant d’ascites récurrentes dues à une cirrhose du foie que ces derniers se tourneraient plus volontiers vers l’alfapump que vers le traitement standard (paracentèse). En dépit de ces bonnes nouvelles et du récent rallye boursier, l’action vaut quelque 40 % de moins que fin 2022 ; Sequana doit se refinancer, pour soutenir son action, laquelle avait fortement chuté après l’augmentation de capital menée en avril (à 3,55 euros par action).

Qu’attendre de 2024 ?



Avec ses liquidités actuelles, Sequana ne pourra mener ses études au-delà du premier trimestre. Elle doit rapidement lever des fonds. Il lui faudrait 30 millions d’euros dans un premier temps. Sous réserve de l’approbation du comité de sécurité, la deuxième partie de MOJAVE commencera au premier trimestre de 2024. La décision de la FDA sur l’alfapump tombera sans doute au second semestre. La société aspire à une cotation aux Etats-Unis ensuite. Elle entend en outre publier encore des données relatives à ses deux programmes dans des revues scientifiques de renom.

Pourquoi est-ce un favori ?



Ce titre ignoré par les investisseurs depuis trois ans a beaucoup de chances de ne plus passer inaperçu en 2024, si les deux nouvelles clés attendues au cours du second semestre sont positives. Pour l’heure, le marché accorde toujours plus d’importance au besoin de financement de Sequana qu’au potentiel de hausse de son action. Sous-évaluée comme elle l’est, elle attirera certainement au moins des investisseurs américains, en 2024.



Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 3,71 euros

Ticker : SEQUA BB

Code ISIN : BE0974340722

Marché : Euronext Bruxelles

Capit. boursière : 104,8 millions EUR

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : –

Perf. cours sur 12 mois : -41,7 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -39,2 %

Rendement du dividende : –