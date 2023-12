Mosaic, bientôt dopé par le redressement des engrais

La rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024.

Issu de la fusion, en 2024, du fabricant d’engrais IMC et de la division nutrition de cultures de Cargill, Mosaic a longtemps articulé son activité autour des divisions potasse et phosphate. Sur la décennie écoulée, le groupe américain a toutefois mené une série d’acquisitions qui ont renforcé sa position au Brésil, où il fabrique et distribue ses produits sous le nom Mosaic Fertilizantes.

Grâce à la flambée des prix des engrais après l’invasion russe en Ukraine, Mosaic a enregistré des résultats records en 2022. Le marché des engrais tourne toutefois au ralenti ces derniers mois, ce qui se reflète dans le cours de l’action Mosaic, qui a été divisé par plus de deux depuis le pic d’avril 2022.

Quel bilan tirer de 2023 ?

Le géant américain des engrais n’a pas su réitérer l’exploit de 2022. Sur les neuf premiers mois de l’année, son chiffre d’affaires (CA) a atteint 10,5 milliards de dollars, soit 28 % de moins qu’un an auparavant (14,6 milliards). La division potasse a dévissé (-39,2 %, à 2,5 milliards de dollars), ce qui a amputé le bénéfice d’exploitation de 74 %, à 1,06 milliard de dollars. Le bénéfice net par action est quant à lui passé de 8,46 dollars en 2022 à 2,38 dollars en 2023 (-71,9 %). Si l’ensemble des volumes de vente a augmenté de 6,1 %, à 20.488 tonnes, les prix de vente ont chuté de 32 à 45 % en moyenne.

Depuis que la dette a pu être réduite à 3,4 milliards de dollars, en novembre 2022, la quasi-totalité du cash-flow disponible restant est reversée aux actionnaires. Malgré la forte baisse de ce dernier au cours de l’exercice, 606 millions de dollars ont été consacrés aux rachats d’actions depuis début janvier ; 10,7 millions d’actions (3,3 % du flottant) ont été détruites. En parallèle, Mosaic a versé un dividende trimestriel régulier de 0,20 dollar et un dividende exceptionnel de 0,25 dollar par action.

Qu’attendre de 2024 ?

Les analystes tablent en moyenne sur un bénéfice net par action de 3,34 dollars, inférieur de plus de 10 % aux 3,80 dollars attendus pour 2023. Mosaic va continuer à investir dans des projets d’optimisation ou d’expansion à haut rendement (jusqu’à 500 millions de dollars en 2023), même si le budget d’investissement total va diminuer, à 1,1–1,2 milliard de dollars (y compris les projets de maintenance). Mosaic envisage notamment d’accroître ses capacités de production pour son engrais phosphaté MicroEssentials aux Etats-Unis, de construire un centre de production et de distribution au Brésil et de créer une usine d’acide phosphorique purifié, utilisé dans les batteries au lithium, un marché en plein essor. Des annonces sont aussi attendues en ce qui concerne Mosaic Biosciences, une division créée en 2023 qui regroupera tous les produits et technologies biologiques, pour une production plus efficace.



Pourquoi est-ce un favori ?

Après deux années de fertilisation insuffisante des terres agricoles, la demande mondiale d’engrais potassiques et phosphatés renouera en 2024 avec les niveaux records historiques respectifs de 2020 et 2021. Or, les stocks d’engrais rapportés à la consommation annuelle flirtent avec leur plus bas des deux dernières décennies. La reconstitution attendue des stocks, combinée à une faible progression de l’offre, devrait permettre un redressement des prix des engrais. Le titre se négocie juste sous sa valeur comptable ; il profitera largement de la hausse des prix. La généreuse politique de rémunération des actionnaires en soutiendra le cours également.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 35,79 dollars

Ticker : MOS US

Code ISIN : US61945C1036

Marché : New York Stock Exchange

Capit. boursière : 11,7 milliards USD

C/B 2022 : 3,6

C/B attendu 2023 : 9,4

Perf. cours sur 12 mois : -24,1 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -15,8 %

Rendement du dividende : 2,2 %