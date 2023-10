Mithra: grande incertitude

En vue de poursuivre la restructuration de sa dette, Mithra tiendra une assemblée générale extraordinaire des détenteurs de titres le 30 octobre. Nous ne nous attendons pas à une issue comparable à celle de Biocartis, mais tout de même à une nouvelle dilution significative.

Nommé en avril CEO du spécialiste de la santé féminine basé à Liège, David Solomon a déjà réussi à attirer un nouvel investisseur, l’américain Armistice Capital. Lequel a souscrit en août à une augmentation de capital de 20 millions d’euros à 2 euros par action, avec la possibilité d’exercer jusqu’à 45 millions d’euros de plus dans les années qui viennent, à 2,25 euros par action.

Au cours de ces derniers mois, Mithra a accru son capital, cédé une partie de sa participation dans Mayne Pharma et signé quelques contrats, parmi lesquels l’accord de licence avec Searchlight Pharma portant sur la commercialisation du Donesta au Canada. Les attentes sont élevées pour ce médicament contre les effets de la ménopause. Il n’y a cependant toujours pas eu d’accord de licence pour le marché américain, or celui-ci est essentiel à l’amélioration de la situation financière de l’entreprise. Le CEO ne s’impose pas de délai pour en conclure. Il souhaite négocier le meilleur contrat possible. Mithra soumettra sa demande de mise sur le marché américain du Donesta à l’organe compétent (FDA) avant la fin de l’année. Sa décision est attendue pour le second semestre de 2024.

Pour le CEO, la poursuite de la restructuration de la dette est essentielle: il faut rééquilibrer les intérêts des créanciers et des (futurs) actionnaires. Une assemblée générale extraordinaire (AGE) des détenteurs de titres se tiendra le 30 octobre.

L’Estelle n’ayant dégagé au premier semestre qu’un chiffre d’affaires (CA) de 2,6 millions d’euros, Mithra a ramené le CA prévisionnel du contraceptif pour l’exercice de 12 à 8,5 millions d’euros. Partis d’un faible niveau, les chiffres de vente de ses partenaires Mayne Pharma (14,1 millions de dollars sur l’exercice clos le 31 mars 2023; +220 % par rapport à l’exercice précédent) et Gedeon Richter (13,8 millions d’euros au premier semestre; +138% en glissement annuel) progressent régulièrement. Mithra ressent cependant peu cette amélioration en raison des promotions et fluctuations des stocks.

L’incertitude étant grande, nous abaissons notre conseil à “conserver” (rating 2C).

Conseil: conserver/attendre

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 1,40 euro

Ticker: MITRA BB

Code ISIN: BE0974283153

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 66,9 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -78%

Perf. cours depuis le 01/01: -61%

Rendement du dividende: –