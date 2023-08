Microsoft voit la croissance de son activité cloud ralentir

L’éditeur de logiciels a fait état d’un excellent trimestre, une fois de plus. Mais parce qu’il va investir encore massivement dans des technologies prometteuses, dont l’intelligence artificielle, et que son action s’est fort appréciée (+40% depuis janvier), nombre d’investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices.

Amy Hood, la directrice financière, a prévenu que le groupe investirait encore considérablement. Par conséquent, les coûts augmenteront. Et Microsoft ne récoltera les fruits de ses investissements qu’à partir du second semestre (de son exercice fiscal 2024 entamé en juillet). Avec Azure OpenAI, les entreprises peuvent déjàintégrer des outils d’OpenAI dans leurs applications cloud. Lancé il y a quelques mois, Microsoft Copilot, un assistant (IA) personnel, est en cours d’intégration dans divers produits existants (dont le logiciel Microsoft 365). Le groupe en tirera des revenus croissants.

Au quatrième trimestre de l’exercice 2023, le groupe a enregistré plusieurs records. Le chiffre d’affaires (56,2 milliards de dollars) a gagné 8,3% en glissement annuel et dépassé de près de 700 millions de dollars le consensus. A 2,69 dollars par action, le bénéfice a également agréablement surpris (consensus: 2,55 dollars). La marge bénéficiaire (bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires) a augmenté de 4%, à 43%.

Tous segments confondus, l’activité cloud a dégagé un chiffre d’affaires d’un peu plus de 110 milliards de dollars sur l’exercice, soit une hausse de 27% par rapport à 2022, majoritairement imputable à la plateforme Azure. Cependant, cette dernière a connu une croissance de 26% au dernier trimestre de l’exercice fiscal 2023; c’est moins qu’un an auparavant et ce devrait encore être le cas au cours de ce trimestre.

Conclusion

A 34 fois le bénéfice attendu, l’action n’est pas bon marché, mais son prix est conforme à la moyenne du Nasdaq. Nvidia (C/B de 67) est bien plus chère encore. L’intelligence artificielle portera Microsoft, qui est déjà très bien positionné sur le marché des logiciels et du cloud. Une grande partie de ces éléments étant cependant déjà prise en compte dans le cours de l’action, nous la vendrions.

Conseil: vendre

Risque: faible

Rating: 3A

Cours: 338,37 dollars

Ticker: MSFT US

Code ISIN: US5949181045

Marché: Nasdaq

Capit. boursière : 2.516 milliards USD

C/B 2022: 35

C/B attendu 2023: 34

Perf. cours sur 12 mois: +22%

Perf. cours depuis le 01/01: +42%

Rendement du dividende: 0,8%