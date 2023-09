Mercedes-Benz dispose d’un réel pouvoir de fixation des prix

En sa qualité d’acteur majeur du segment haut de gamme international, où la demande résiste mieux en période de récession, le constructeur automobile allemand ne craint pas vraiment la concurrence chinoise.

Le scénario d’une suroffre de voitures électriques chinoises bon marché sur le Vieux Continent maintient sous pression les valorisations des constructeurs européens. Au premier semestre de 2023, 5,4 millions de nouveaux véhicules de tourisme ont été immatriculés en Europe, soit 21% de moins qu’en 2019. Sur un an, toutefois, la part des véhicules électriques est passée de 10,7 à 15,1%. L’intensification de la concurrence chinoise alimente le pessimisme des analystes envers les constructeurs européens, mais ces derniers occupent encore la majeure partie du marché.

Acteur clé du segment haut de gamme international, où la demande résiste mieux en période de récession, Mercedes-Benz ne craint pas vraiment la concurrence chinoise. Sa capacité à fixer les prix lui assure des marges bénéficiaires supérieures à la moyenne. Après un premier semestre faste, l’entreprise table sur un bénéfice d’exploitation stable en 2023, alors qu’elle attendait jusqu’ici une légère baisse. Les commandes et les prix évoluent favorablement et les nouvelles Classe E et GLC devraient encore doper le résultat. Avec une trésorerie nette de près de 26 milliards d’euros, le groupe peut investir à la fois dans l’électrification (18% des modèles vendus sont déjà des “plug-in”, 50% devraient l’être en 2026) et les rachats d’actions.

Conclusion

Sur le vaste marché chinois, Mercedes-Benz assoit tranquillement son positionnement sur le segment des véhicules électriques haut de gamme, sans baisser ses prix. La stratégie sera payante à long terme, mais pour l’instant, le potentiel de croissance est faible car les marges bénéficiaires sont déjà élevées et les ventes, après le redressement de cette année, vont probablement diminuer. La valorisation très basse (ratio cours/bénéfice de 5 et rendement du dividende de près de 7%) justifie un conseil neutre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 67,3 euros

Ticker: MBG GY

Code ISIN: DE0007664039

Marché: Francfort

Capit. boursière: 71,97 milliards EUR

C/B 2022: 4,5

C/B attendu 2023: 5

Perf. cours sur 12 mois: +29%

Perf. cours depuis le 01/01: +9%

Rendement du dividende: 7,7%