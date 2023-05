Melexis accuse une forte baisse

En avril, l’action Melexis a perdu 16% de sa valeur. Cette chute n’est imputable ni aux chiffres du premier trimestre, conformes aux attentes, ni aux perspectives pour l’exercice, maintenues, mais bien aux nouvelles craintes d’une récession, qui plombent d’autres entreprises également.

Le chiffre d’affaires (CA) s’est élevé à 228,6 millions d’euros (+24% en glissement annuel, +2% en rythme trimestriel), pile dans la fourchette prévisionnelle de 225 à 230 millions d’euros. Mais, contrairement à l’année dernière, l’évolution de la paire euro/dollar lui a été défavorable au premier trimestre (-2% en glissement trimestriel) et devrait le rester au deuxième. Le bénéfice brut a crû de 24%, à 102,8 millions d’euros, et la marge brute est demeurée quasi stable, à 45%. La marge d’exploitation (Ebit/CA) a légèrement diminué, passant de 27,1 à 26,7%, notamment parce que les dépenses en recherche et développement ont augmenté. A 50,9 millions d’euros, ou 1,26 euro par action, le résultat net a progressé de 5% par rapport au premier trimestre de 2022.

La direction assure que plusieurs tendances soutiendront durablement la croissance de Melexis: l’électrification (le nombre de véhicules électriques et de véhicules hybrides augmentera chaque année), l’intérêt grandissant pour le luxe et pour les systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome ont déjà fait passer le nombre moyen de semi-conducteurs par véhicule à 18. Le CA du trimestre en cours devrait se situer entre 233 et 238 millions d’euros. Pour l’exercice, la direction table toujours sur une croissance du CA de 11-16%, une marge brute de 45% et une marge d’Ebit de 26%. Comme Melexis a réalisé un flux de trésorerie disponible de 8,2 millions d’euros au premier trimestre, sa trésorerie nette est passée de 85,1 millions d’euros à fin décembre à 93,3 millions d’euros à fin mars. Le fonds de roulement a augmenté sous l’effet de la hausse des stocks (+6,7%) et des créances commerciales (+20,7%).

Melexis doit préfinancer une partie (15%) de la valeur du contrat d’approvisionnement (189,2 millions d’euros) qu’elle a conclu avec X-FAB, laquelle dernière investira massivement dans l’extension des capacités de Melexis – qui est son plus gros client: elle assure environ 40% de son CA. Ce préfinancement se fera en quatre temps: un versement fin avril, un en septembre, un en octobre et le dernier, en février 2024. Comme elle dispose, outre d’une abondante trésorerie, d’une ligne de crédit non utilisée de 300 millions d’euros, Melexis n’aura aucune peine à satisfaire à ses obligations, même s’il n’est pas à exclure que les charges d’intérêt augmentent quelque peu à brève échéance.

Conclusion

En février, nous avions abaissé d’un cran notre conseil, à “conserver”, l’action intégrant déjà largement les bons résultats et perspectives. Après 1,3 euro en octobre, les actionnaires percevront un dividende final de 2,2 euros le 12 mai, soit un rendement attrayant de près de 4% brut. A 16 fois le bénéfice et 11 fois l’Ebitda attendus, Melexis est à nouveau valorisée correctement. Notre conseil reste dès lors le même.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 84,60 euros

Ticker: MELE BB

Code ISIN: BE0165385973

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 3,6 milliards EUR

C/B 2022: 18,5

C/B attendu 2023: 16

Perf. cours sur 12 mois: +19%

Perf. cours depuis le 01/01: +9%

Rendement du dividende: 3,9%