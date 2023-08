Melexis a revu à la hausse ses prévisions pour l’exercice

L’entreprise table désormais sur une croissance du CA de 14-16% et sur une marge d’exploitation de 27%.

Le marché mondial des semi-conducteurs souffre du déstockage, du tarissement de la demande de produits électroniques grand public et d’une reprise économique plus lente que prévu en Chine. Cependant, le segment automobile, l’un des rares encore en croissance, continue de passer commande à Melexis. Les problèmes de capacité se résolvent peu à peu. Pour certains types de produits, la demande est jusqu’à 20% supérieure à l’offre. Entre avril et juin, le chiffre d’affaires (CA) de Melexis a progressé de 14% par rapport à un an plus tôt, pour atteindre 236,7 millions d’euros, le haut de la fourchette prévisionnelle (233-238 millions). En rythme trimestriel, la croissance a été de 4%. Mais contrairement à l’année dernière, Melexis ne bénéficie plus de la vigueur du dollar. La dépréciation du billet vert lui a fait perdre 1%, au 2e trimestre. En un an, le bénéfice d’exploitation (Ebit: 67,5 millions d’euros) a bondi de 18%, portant la marge d’exploitation à 28,5% (+1%). A 51,9 millions d’euros (+9%), ou 1,18 euro par action, le bénéfice net a moins bien progressé que l’Ebit en raison d’un taux d’imposition plus élevé.

Par rapport au 1er semestre de 2022, le CA s’est accru de 19%. La marge d’exploitation est passée à 27,6%. Melexis s’attend à ce que le nombre moyen de semi-conducteurs par voiture grimpe de 18 en 2022 à 20 cette année. L’électrification du parc automobile joue en faveur de l’entreprise. En effet, les voitures électriques et les véhicules hybrides contiennent un multiple du nombre moyen de semi-conducteurs évoqué. L’importance accrue accordée au luxe, au confort et à la sécurité dans les véhicules, mais aussi aux systèmes d’aide à la conduite et à la conduite autonome, alimente également le besoin en semi-conducteurs.

Melexis a revu légèrement à la hausse ses pronostics pour 2023. L’entreprise table désormais sur une croissance du CA de 14-16% (initialement: 11-16%) et sur une marge d’exploitation de 27% (26% au départ). Elle a contracté un prêt de 135 millions d’euros pour financer une partie de l’extension des capacités de son fournisseur, qui n’est autre que sa société sœur, X-FAB. Dans le cadre de l’accord d’approvisionnement à long terme qu’elles ont conclu, Melexis paiera, en quatre temps, 15% de la valeur du contrat, à savoir 189,2 millions d’euros; la première tranche a été versée en avril, les suivantes sont prévues en septembre et octobre puis en février 2024. Melexis a donc fait le choix d’épargner quelque peu sa trésorerie. Compte tenu d’un taux de 5%, les charges d’intérêt annuelles s’élèvent à présent à 6,75 millions d’euros. L’entreprise entend consacrer aux dépenses en capital 100 millions d’euros en 2023 – initialement 70 millions, mais la construction de l’usine de tests en Malaisie sera terminée plus tôt que prévu.

La valeur des stocks au 30 juin était de 212,8 millions d’euros, en hausse de 18% par rapport à fin décembre. En raison de la première avance versée à X-FAB, la trésorerie est passée de 93,3 millions d’euros fin mars à 35,7 millions trois mois plus tard. Melexis distribuera comme l’année dernière un dividende intermédiaire de 1,3 euro par action, le 19 octobre. Le dividende au titre de l’exercice 2022 s’élevant à 3,5 euros, le rendement est de près de 4% brut. Il sera peut-être plus important pour 2023, mais il augmentera moins que ces deux dernières années.

Conclusion

Les investisseurs ont essayé cette année de faire passer l’action au-dessus de son sommet historique de novembre 2021, mais à chaque tentative a succédé une correction. Au vu de l’attrayant rendement et à près de 17 fois le bénéfice et à 11,5 fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda) escomptés, Melexis est correctement valorisée. A conserver.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 89,15 euros

Ticker: MELE BB

Code ISIN: BE0165385973

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 3,6 milliards EUR

C/B 2022: 18

C/B attendu 2023: 17

Perf. cours sur 12 mois: +9%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 3,9%