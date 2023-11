MDxHealth digne d’achat dans l’attente d’une amélioration du sentiment

Le cours de l’action ne l’intègre pas (encore), mais l’entreprise a enfin pris des mesures susceptibles de la mener loin.

A nouveau, les trimestriels de la société spécialisée dans le diagnostic moléculaire sont très bons. Son chiffre d’affaires (CA) a crû de 73% en glissement annuel au 3e trimestre, à 19,3 millions de dollars. C’est plus de 7% de mieux que prévu. Et le record trimestriel de 16,7 millions de dollars, atteint au trimestre précédent, a été battu.

Cette forte croissance est surtout attribuable au test Genomic Prostate Score (GPS), que MDxHealth a acheté en août 2022 à Exact Sciences. Il permet de prédire l’agressivité d’un cancer de la prostate. Il a livré un CA de 8,1 millions de dollars sur le trimestre, et de 22,1 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l’année. En août, il avait été décidé que le paiement d’étape à Exact Sciences, calculé sur les ventes de 2023, serait reporté de 2024 à 2027. Désormais, ce premier paiement (sur trois) est prévu pour 2025, et son montant maximal n’est plus de 70 mais de 82,5 millions de dollars. Michael McGarrity, le CEO, s’attend à ce que MDxHealth doive payer ce montant maximal. Au 30 septembre, la trésorerie de l’entreprise s’élevait à 32,7 millions de dollars; le report de paiement est donc bienvenu.

Même si l’on fait abstraction de la contribution du test GPS, le CA de l’entreprise s’est nettement amélioré: à 11,3 millions de dollars, il a augmenté de 45% en un an et de 26% en un trimestre. Le CA du test ConfirmMDx a gagné 10%, à 6,6 millions de dollars, celui du Resolve-MDx a doublé, à 2,7 millions, et celui du SelectMDx (test désormais remboursé par l’assureur public américain Medicare) a triplé, à 1,9 million, en un trimestre. Après neuf mois, le CA total a progressé de 101%, à 50,8 millions de dollars; sans la contribution du test GPS, il s’est accru de 38%, à 28,7 millions. Cette croissance a porté la marge brute à un niveau record de 64,9%; c’est 908 points de base de plus qu’un an plus tôt et 520 points de base de plus qu’au 2e trimestre. L’objectif en la matière, 65%, aura donc été atteint plus rapidement que prévu. Le CEO pensait en effet que pour y parvenir, le CA de l’exercice devait s’élever à 100 millions de dollars. Il ambitionne dès lors désormais une marge de 70%.

Les charges d’exploitation ont plafonné pour le troisième trimestre consécutif autour de 17 millions de dollars. La perte d’exploitation a baissé de 11,9 à 4,6 millions de dollars en un an (elle était de 7,7 millions au 2e trimestre) et la perte nette, de 13,5 à 10 millions (10,6 millions). La consommation de trésorerie, elle, est passée de 12,6 à 6,8 millions (8,8 millions).

Le CEO s’attend à ce que la radiation de la cote d’Euronext Bruxelles de MDxHealth, approuvée par les actionnaires début novembre, rende l’action plus liquide et attrayante aux yeux des investisseurs américains. Avant le retrait, elle a fait l’objet d’un regroupement (1 nouvelle action pour 10 détenues). MDxHealth escompte pour 2023 un CA dans le haut de la fourchette prévue de 65-70 millions de dollars et pour le 1er semestre de 2025 un premier flux de trésorerie d’exploitation positif. Elle entend par ailleurs encore étendre sa palette de tests en urologie.

Conclusion

Le pourtant logique retrait de la cote d’Euronext Bruxelles a été très mal pris par les investisseurs. Il faudra du temps pour que MDxHealth regagne leur confiance. Un flux de trésorerie d’exploitation positif pourra initier une amélioration de leur sentiment.

Conseil: acheter

Risque: élevé

Rating: 1C

Cours: 2,87 euros

Ticker: MDXH BB

Code ISIN: BE0003844611

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 78,3 millions EUR

C/B 2022: –

C/B attendu 2023: –

Perf. cours sur 12 mois: -62%

Perf. cours depuis le 01/01: -54%

Rendement du dividende: –