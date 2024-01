MDxHealth : des résultats supérieurs aux prévisions

Le spécialiste du diagnostic moléculaire a annoncé le chiffre d’affaires prévisionnel tant du quatrième trimestre de 2023 que de l’intégralité de l’exercice 2024. Dans un cas comme dans l’autre, il est supérieur au consensus.

Le chiffre d’affaires (CA) du 4e trimestre avoisinera les 19,4 millions de dollars (consensus : 18,4 millions ; 19,3 millions de dollars au 3e trimestre). Le CA annuel devrait donc s’établir à 70,2 millions de dollars environ (pronostic : 65-70 millions), en hausse de 89 % sur un an. En 2021, le CA n’avait pas dépassé 22,2 millions de dollars. Alors qu’il ne commercialisait, fin 2021, qu’un seul test (ConfirmMDx, qui détecte le cancer de la prostate), le spécialiste du diagnostic moléculaire en propose aujourd’hui quatre, tous remboursés par Medicare, l’assurance maladie américaine, et intégrés dans les principales directives cliniques américaines en matière d’oncologie.



Sur le marché depuis la fin de 2021, ResolveMDx permet de détecter les infections urinaires. Il a clos 2022 sur un CA de 4,9 millions de dollars, un poste qui devrait approcher les 9 millions en 2023 (6,4 millions entre janvier et septembre). L’achat, en 2022, pour 100 millions de dollars, de l’Oncotype DX GPS à l’américain Exact Sciences, marque un jalon important. Ce test apte à estimer l’agressivité avec laquelle une tumeur de la prostate se développera, a rapporté 9,3 millions de dollars entre août et décembre 2022, et 22,1 millions sur les neuf premiers mois de 2023. La modification du calendrier des paiements d’étape à Exact Sciences est une excellente nouvelle : le paiement prévu pour 2024 sur la base des ventes de 2023 est finalement programmé pour 2027 ; en contrepartie, le paiement total pourrait atteindre 82,5 millions de dollars, contre 70 millions initialement anticipés. Le dernier test de la liste est SelectMDx (cancer de la prostate), dont le remboursement par Medicare a, après bien des difficultés, été annoncé en avril.



MDxHealth vise pour cette année un CA de 79-81 millions de dollars (+13-15 % par rapport à 2023 ; consensus : 78,6 millions). Le bénéfice brut a bondi au 1er semestre de 2023 de 5,8 millions à 18,7 millions de dollars (+224 %) et la marge brute, de 44,4 % à 59,9 %. La marge brute a grimpé au 3e trimestre à 64,9 %, soit 908 ​points de base de plus qu’en 2022 et ​520 de plus qu’au 2e trimestre. Les charges d’exploitation restent proches de 17 millions de dollars. La perte d’exploitation est passée de 11,9 millions au 3e trimestre de 2022 à 4,6 millions (7,7 millions au 2e trimestre). De 13,5 millions initialement, la perte nette est tombée à 10 millions de dollars ; la consommation de trésorerie a, elle, plongé de 12,6 à 6,8 millions. Information cruciale : Michael McGarrity, le CEO du groupe, a confirmé s’attendre, pour la première fois, à un flux de trésorerie d’exploitation positif au 1er semestre de 2025. MDxHealth doit convaincre un marché sceptique, mais le cash-flow positif annoncé pour l’an prochain n’est en rien intégré dans le cours. A acheter (rating 1C).

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 3,7 dollars

Ticker : MDXH US

Code ISIN : BE0974461940

Marché : Nasdaq

Capit. boursière : 111,9 millions USD

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : –

Perf. cours sur 12 mois : -44 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -6 %

Rendement du dividende : –