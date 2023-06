Lucas Bols: les marges trinquent

Les chiffres de 2022 sont décevants. Comme une amélioration est attendue cette année, nous conserverions l’action.

L’entreprise a connu un cru 2022 difficile, mais elle a pris les décisions stratégiques qui s’imposaient. Son chiffre d’affaires (CA) a augmenté de 9%, à 100,6 millions d’euros, par rapport à l’exercice précédent. Le Japon et l’Asie sont les seules régions où il n’a pas progressé. Sur le marché américain des liqueurs, la croissance du CA aurait pu être bien plus importante s’il n’y avait eu de grave pénurie de bouteilles en verre. En Amérique du Nord, le CA s’est accru légèrement; Tequila Partida y a contribué, comme l’extension de l’offre de cocktails Ready to Enjoy, le lancement de la vodka Bols et la demande constante de produits Galliano. Par rapport à 2019, la CA de l’entreprise a gagné 20%, et rien qu’aux Etats-Unis, 64 %. Toutefois, en raison de l’envolée des coûts (logistique, sucre, verre…), la marge brute a chuté, de 55,9% à 51,7%. Le bénéfice d’exploitation sous-jacent a reculé de 26%, à 15,1 millions d’euros, et le bénéfice net sous-jacent a cédé 30%, à 10,1 millions d’euros. Par action, le bénéfice net ne s’élève plus qu’à 0,68 euro (1,11 euro en 2021).

Le marché mondial des cocktails est en pleine croissance et Lucas Bols devrait en profiter. L’entreprise a investi davantage dans son portefeuille de marques. Les marques de cocktails mondiales représentent déjà 69% du CA consolidé et génèrent des marges d’exploitation supérieures à la moyenne. Aux Etats-Unis, une forte reprise est attendue cette année, les bouteilles en verre se faisant moins rares. En Chine, une amélioration se fait sentir. Les marchés émergents (Europe de l’Est, Asie du Sud-Est, Corée du Sud) apportent pour l’heure 16% du CA et recèlent un beau potentiel.

Conclusion

Au vu de ces chiffres, nous réajustons notre estimation du bénéfice par action pour l’exercice, de 1,15 euro à 0,87 euro, et abaissons d’un cran notre conseil, d’“acheter” à “conserver”.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 10,05 euros

Ticker: BOLS NA

Code ISIN: NL0010998878

Marché: Amsterdam

Capit. boursière: 150,5 millions EUR

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 11,5

Perf. cours sur 12 mois: -4%

Perf. cours depuis le 01/01: -2,5%

Rendement du dividende: 1,3%