L’Oréal, une valeur défensive de qualité, mais onéreuse

Son vaste portefeuille de produits, sa présence dans des pays en pleine croissance, sa direction expérimentée, sa plateforme numérique et sa volonté d’innover sont autant d’atouts qui permettent à L’Oréal d’anticiper une nouvelle croissance de ses ventes et bénéfices. La valorisation est élevée, mais pas excessive.

La croissance de L’Oréal s’est encore accélérée entre le premier et le deuxième trimestre. Le groupe a généré un chiffre d’affaires (CA) de 20,6 milliards d’euros au 1er semestre (+12% sur un an, +13,3% de croissance organique à cours de change constants). Les fluctuations du dollar, du réal brésilien et du peso mexicain, qui ont cédé du terrain par rapport à l’euro) lui ont coûté 2,4% au premier semestre, contre un effet favorable de 7,2% sur l’exercice 2022. Le bénéfice d’exploitation (Ebit) a augmenté de près de 20%, à 4,3 milliards d’euros, soit une marge d’Ebit de 20,7% (20,4% il y a un an).

La division Produits Grand Public a connu son meilleur premier semestre et est désormais la plus importante du groupe, avec un CA de 7,7 milliards d’euros (+15,4%). Sa marge d’Ebit a progressé de 1%, à 21%. L’Oréal Luxe (Yves Saint Laurent, Valentino, Prada) a vu son CA augmenter de 7,6%, à 7,3 milliards d’euros; la marge a baissé (-0,8%), à 23,2%. Mais la palme revient à la Beauté Dermatologique, dont le CA a augmenté de 29%, à 3,3 milliards d’euros et la marge, à 28,4%, est nettement supérieure à la moyenne du groupe. Dans la division Produits Professionnels (cosmétiques capillaires), la marge d’Ebit s’établit toujours à 21,2%, malgré une hausse du CA de près de 8%, à 2,3 milliards d’euros. L’Oréal a réalisé un bénéfice net de 3,6 milliards d’euros, soit 6,73 euros par action (+11% sur un an).

Le groupe français a procédé en avril à l’acquisition la plus onéreuse de son histoire: celle de l’australien Aesop, au brésilien Natura &Co (qui lui avait racheté The Body Shop en 2017), pour une valeur de l’actif économique (entreprise value) de 2,5 milliards d’euros. Aesop compte près de 400 boutiques dans le monde et a dégagé un CA de 537 millions d’euros l’an dernier. L’Oréal entend s’appuyer sur cette nouvelle enseigne pour développer sa présence en Chine, où les premières boutiques physiques ont été ouvertes fin 2022. Cette acquisition a toutefois fait bondir sa dette nette, à 4,8 milliards d’euros, dont 1,6 milliard d’engagements de leasing.

Véritable avantage concurrentiel, la plateforme électronique du groupe assure une excellente visibilité de ses produits. L’Oréal mise aussi beaucoup sur le marketing et l’innovation, si bien que les consommateurs ne privilégient pas forcément le meilleur prix, malgré l’inflation. Le groupe français exploite plus de 35 marques dans 150 pays, et réalise en ligne près de 50% de ses ventes. Il est également moins dépendant des ventes en aéroport, à l’inverse par exemple d’Estée Lauder.

Sur le plan financier, donc, L’Oréal dispose d’une importante marge de manœuvre pour rémunérer ses actionnaires. Début 2023, le dividende a été relevé de 25%, à 6 euros par action, soit un rendement de dividende de 1,5% au cours actuel. Un nouveau programme de rachat, pour 500 millions d’euros au maximum, a été annoncé. Ces titres seront détruits, ce qui aura un effet relutif pour le bénéfice par action.

Conclusion

Son vaste portefeuille de produits, sa présence dans des pays en pleine croissance, sa direction expérimentée, sa plateforme numérique et sa volonté d’innover sont autant d’atouts qui permettent à L’Oréal d’anticiper une nouvelle croissance de ses ventes et bénéfices. Au cours actuel, l’action s’échange à 32,5 fois les bénéfices. Sa valorisation est donc élevée, mais pas excessive. Elle se trouve ainsi légèrement sous sa moyenne des cinq dernières années. Cependant, malgré ces qualités défensives, nous ne pouvons relever notre conseil.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 404,50 euros

Ticker: OR FP

Code ISIN: FR0000120321

Marché: Paris

Capit. boursière: 216,81 milliards EUR

C/B 2022: 37

C/B attendu 2023: 32,5

Perf. cours sur 12 mois: +19%

Perf. cours depuis le 01/01: +21%

Rendement du dividende: 1,5%