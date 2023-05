L’intelligence artificielle fait rêver les actionnaires de Microsoft

Les résultats sont bons, mais les investisseurs estiment surtout que l’intelligence artificielle deviendra un nouveau moteur de croissance majeur et offrira au titre un potentiel haussier supplémentaire.

Après deux trimestres de hausse du chiffre d’affaires (CA) mais de baisse des bénéfices, Microsoft a enfin bouclé un trimestre réjouissant sur les deux plans. Et la tendance devrait se poursuivre au long du trimestre actuel, le quatrième de son exercice 2022/23. Sur l’ensemble de ce dernier, toutefois, le bénéfice par action devrait s’élever à 9,60 dollars, contre 9,70 dollars en 2021/22.

Le géant américain de l’informatique signe un beau parcours depuis quelques années déjà. Son CA a progressé en moyenne de 13,8% par an depuis 2018, son bénéfice net, de 33,9%. Et pour pérenniser sa croissance, Microsoft mise beaucoup sur l’intelligence artificielle (IA), en proposant notamment des applications d’IA sur sa plateforme cloud (Azure) et d’autres supports.

Le potentiel de l’IA a dopé le cours de l’action Microsoft depuis janvier, même s’il est encore difficile de saisir précisément toutes ses implications, tant pour la société en général que pour le groupe informatique. Lequel peinera à maintenir le rythme de croissance des dernières années, mais devrait encore voir son bénéfice progresser annuellement de 10-15%, voire plus si les applications d’IA rencontrent un franc succès. Microsoft affiche un bilan robuste et, en sa qualité de fournisseur majeur de technologies de l’information pour les entreprises et les particuliers, est bien positionné sur le marché.

Conclusion

La qualité du titre et le potentiel de l’intelligence artificielle ont de nouveau fait grimper le cours de Microsoft. Le ratio cours/bénéfice (C/B) escompté est remonté à 32, ce qui correspond à la moyenne des cinq dernières années (31,4). Toutefois, compte tenu de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement attendu de la conjoncture, l’action n’est pas bon marché. Le ratio C/B ayant à notre estime culminé, nous recommandons de conserver le titre.

Conseil: conserver/attendre

Risque: faible

Rating: 2A

Cours: 305,41 dollars

Ticker: MSFT US

Code ISIN: US5949181045

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 2.270 milliards USD

C/B 2022: 31

C/B attendu 2023: 32

Perf. cours sur 12 mois: +8%

Perf. cours depuis le 01/01: +27%

Rendement du dividende: 1,1%