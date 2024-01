L’exposition à la Chine de HSBC inquiète

Malgré les excellents résultats de 2023, l’action peine à décoller car les investisseurs craignent un scénario noir en Chine.

Le 21 février, HSBC va annoncer une hausse de 75 % de son bénéfice net en 2023, à quelque 25 milliards de dollars. La banque a surtout tiré parti de la hausse des taux, grâce à laquelle la marge d’intérêt nette moyenne a augmenté de 37 points de base, à 1,7 %, sur les neuf premiers mois de l’année ; à 27,5 milliards de dollars, les revenus nets d’intérêt ont donc dépassé de 29 % ceux de la même période de 2022.

L’action n’a toutefois gagné que 10 % sur 12 mois, car les investisseurs s’inquiètent de la forte exposition de HSBC à la Chine ; en septembre, les prêts accordés au secteur immobilier chinois représentaient encore 13,6 milliards de dollars. La participation de 19 % dans Bank of Communications (BoCom), comptabilisée pour 23,9 milliards de dollars mais qui ne vaut que 13 milliards au cours actuel de l’établissement chinois, suscite aussi des questions. HSBC pourrait céder sa position, mais le gouvernement chinois, irrité par ce manque de confiance, pourrait lui mettre des bâtons dans les roues. Or, l’Asie assure plus de la moitié du résultat d’exploitation de la banque. Qui se contente donc de diminuer graduellement la valeur comptable de BoCom.

Les réserves de capital de la banque sont suffisamment fournies pour qu’elle partage les bénéfices avec ses actionnaires. Depuis l’an dernier, elle verse un dividende trimestriel de 0,10 dollar par action, lequel sera probablement majoré de 0,24 dollar au quatrième trimestre.

Conclusion

La très faible valorisation du titre (le ratio cours/bénéfice atteint à peine 6) reflète le scénario noir attendu en Chine. Le risque politique et financier est effectivement supérieur à la moyenne, mais HSBC a su rationaliser son organisation. Si la valorisation se maintient, le rendement pourrait dépasser 18 %, pour une croissance attendue des bénéfices de 10 % et un rendement du dividende de 8,2 %. Nous relevons donc notre conseil.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 597 pence

Ticker : HSBA LN

Code ISIN : GB0005405286

Marché : Londres

Capit. boursière : 114,3 milliards GBP

C/B 2023 : 6

C/B attendu 2024 : 6

Perf. cours sur 12 mois : +8 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -6 %

Rendement du dividende : 8,2 %