Les polices d’assurance assorties de frais cachés de NN Group

Une association néerlandaise a calculé que le préjudice causé par les 7 millions de polices visées dans l’affaire des polices d’assurance assorties de frais cachés pourrait excéder 100 milliards d’euros. C’est à tel point que pour protéger le système financier, la banque centrale des Pays-Bas pourrait plaider en faveur d’une transaction.

Les assureurs néerlandais cotés en Bourse ont derrière eux plusieurs semaines difficiles. Le 22 septembre, le Parlement proposait de taxer à hauteur de 15% les rachats d’actions propres. Mais le jugement rendu quatre jours plus tard dans l’affaire des polices d’assurance assorties de frais cachés leur a porté un coup plus dur encore. Le cas porte sur des assurances investissement flexibles complexes et relativement onéreuses, commercialisées depuis le début des années 1990. Une enquête ayant révélé en 2006 les nombreux vices dont étaient entachés ces produits (le tribunal a cité l’exemple d’un montant de 2.000 euros de coûts cachés sur toute la durée d’un contrat), maints titulaires ont saisi la justice. D’après le tribunal de La Haye, les assureurs auraient dû fournir davantage d’informations à la souscription, faute de quoi certains frais seraient dépourvus de fondement contractuel.

L’action NN Group a cédé 19% le lendemain du prononcé. Deux raisons expliquent la violence de la chute: la première est que, totalement inattendu, le jugement a créé énormément d’incertitudes. Au service des relations avec les investisseurs de NN Group, par exemple, personne n’était initialement présent pour répondre aux questions des analystes – il faut dire que la jurisprudence allait plutôt dans le sens des compagnies. L’incertitude est aggravée par le fait que les indemnités potentielles sont très difficiles à estimer. Une association a calculé qu’à raison d’un montant unitaire de 15.000 euros environ, le préjudice causé par les 7 millions de polices incriminées pourrait excéder 100 milliards d’euros. C’est à tel point que pour protéger le système financier, la banque centrale des Pays-Bas pourrait plaider en faveur d’une transaction. Ceci dit, vu la jurisprudence évoquée plus haut, NN Group est actuellement peu enclin à s’asseoir à la table des négociations. Il s’est immédiatement pourvu en cassation, une procédure qui n’aboutira pas avant plusieurs années. L’indemnité pourrait coûter au groupe près de 800 millions d’euros. On ignore ce qu’il adviendrait, en cas de transaction, des polices expirées ou rachetées dans l’intervalle. En se pourvoyant en cassation, en tout cas, les assureurs se donnent le temps d’étoffer leurs réserves. Car la deuxième raison pour laquelle le titre a été si durement touché est que le jugement a frappé les compagnies au niveau d’un de leurs principaux atouts. Les assureurs maintiendront quoi qu’il en soit leur politique de paiement jusqu’à la décision ultime – renforcer d’emblée leurs réserves pourrait être interprété comme un aveu de culpabilité et donc, conduire à une transaction élevée. Avec un encaissement de 9,2 milliards d’euros, NN Group a largement de quoi supporter une dépense d’une telle ampleur.

Conclusion

Les réserves dont dispose NN Group devraient lui permettre de faire face à une éventuelle transaction, d’autant que les polices sont sans effet sur la génération de capitaux actuelle et future. La correction nous semble exagérée et si le profil de risque est désormais plus important, le rendement en dividende est devenu nettement plus intéressant. Ce qui nous incite à continuer de recommander d’acheter l’action. Le rôle de favori du secteur des assurances néerlandais échoit toutefois à Aegon, beaucoup moins touché par cette affaire. Cet assureur, dont le rendement en dividende s’établit à 6,7%, dispose maintenant de possibilités relativement plus vastes de mettre sa stratégie en œuvre et de générer des flux de nouvelles positives.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 32,11 euros

Ticker: NN NA

Code ISIN: NL0010773842

Marché: Euronext Amsterdam

Capit. boursière: 9,22 milliards EUR

C/B 2022: 9

C/B attendu 2023: 7

Perf. cours sur 12 mois: -22%

Perf. cours depuis le 01/01: -18%

Rendement du dividende: 8,9%