Les marges bénéficiaires de Pan American Silver iront croissant

Cette semaine, la rédaction de Trends-Tendances Bourse vous présente, à raison de deux par jour, ses 10 actions favorites pour 2024.

Pan American Silver (PAAS), dont le siège social se trouve au Canada, est un producteur d’or et d’argent dont les actifs sont répartis sur l’ensemble du continent américain : au Pérou (24 % de son chiffre d’affaires), au Chili (21 %), au Mexique (16 %), au Brésil (14 %), en Argentine (13 %), au Canada (9 %) et en Bolivie (3 %). PAAS détient en outre plusieurs projets prometteurs auxquels, pour diverses raisons, le marché n’accorde pas encore de valeur.

Quel bilan tirer de 2023 ?

Cette année, le groupe s’est consacré à son expansion. Lui et Agnico-Eagle Mines ont acquis Yamana Gold, dont ils se sont partagé les actifs. PAAS a pour sa part hérité de quatre actifs productifs en Amérique du Sud : Jacobina (or, au Brésil), Cerro Moro (or et argent, en Argentine), El Peñon (or et argent, au Chili) et Minera Florida (or, argent et zinc, au Chili). Le groupe s’est de la sorte davantage diversifié et s’est aussi assuré de voir sa production augmenter durablement, ce qui réduira ses coûts de production. PAAS a par ailleurs cédé des actifs non essentiels. Ses liquidités ainsi accrues, il peut se concentrer sur des projets plus importants.

Sa production d’argent se situera dans le bas de sa fourchette prévisionnelle, en 2023. En effet, à La Colorada (au Mexique), un puits de ventilation défectueux a rendu inaccessible la zone à haute teneur en minerai. Elle ne le sera à nouveau qu’au cours du second semestre de 2024, quand un autre puits aura été installé. Le coût de production de l’argent étant plutôt élevé cette année, la marge, sur ce métal, est faible. Elle est bien meilleure pour l’or, qui se vend plus cher.

Qu’attendre de 2024 ?

PAAS entend économiser l’année prochaine 40 à 60 millions d’euros grâce au rachat de Yamana. Nouveaux actifs inclus, sa production d’or augmentera de moitié et celle d’argent doublera. En outre, La Colorada fonctionnera à nouveau à pleine capacité au cours de la deuxième partie de l’année et l’on en saura davantage sur divers projets d’expansion actuellement à l’étude (La Colorada Skarn, dont les réserves d’argent sont estimées à 94,4 millions d’onces troy, mais également, extension de Jacobina, de Minera Florida et de Cerro Moro). Si les coûts diminuent et les cours des métaux augmentent, la marge devrait être nettement plus élevée qu’en 2023. Avec un peu de chance, l’exploitation d’Escobal, au Guatemala, autre projet prometteur de PAAS, pourra reprendre. Cette mine qui produisait à faible coût 20 millions d’onces troy d’argent par an est à l’arrêt depuis 2017 à la suite de protestations violentes de la communauté locale (Xinka). Le ministère de l’Energie et des Mines a engagé un processus de consultation avec elle, après quoi il transmettra ses conclusions à la Cour suprême de justice du Guatemala, qui décidera de rouvrir ou non la mine.

Pourquoi est-ce un favori ?

PAAS affiche une très bonne santé financière : ses flux de trésorerie sont positifs et sa dette nette est inférieure à 500 millions de dollars. L’inflation des coûts va s’amenuiser et les coûts de production iront diminuant dans les deux plus grandes mines du groupe, l’année prochaine. De plus, à mesure que l’inflation et les taux d’intérêt diminuent, les perspectives pour l’or et l’argent s’améliorent. De surcroît, PAAS dispose d’une pléthore de projets intéressants, qu’il est en mesure de financer lui-même. Enfin, l’action s’échange à moins de 7 fois le flux de trésorerie, soit moyennant une décote de 50 % par rapport à la moyenne de la décennie écoulée.



Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 14,63 dollars

Ticker : PAAS US

Code ISIN : US6516391066

Marché : NYSE

Capit. boursière : 5,3 milliards USD

C/B 2022 : –

C/B attendu 2023 : 17,5

Perf. cours sur 12 mois : -11 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -15 %

Rendement du dividende : 2,7 %