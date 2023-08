Les incertitudes juridiques brident le cours de bpost

Les résultats de l’opérateur postal sont bons, mais les incertitudes, nombreuses – entre autres, combien bpost devra-t-il rembourser à l’Etat belge? –, si bien que l’action ne nous paraît pas près de s’apprécier.

bpost aurait-il bu son calice jusqu’à la lie? L’annonce des – bons – résultats du deuxième trimestre n’a suscité aucun émoi en Bourse. Comme au premier trimestre, l’opérateur postal a dépassé les attentes. Son chiffre d’affaires (CA) comme son bénéfice d’exploitation à périmètre comparable sont restés stables. Pour 2023, un bénéfice d’exploitation sous-jacent de 240-260 millions d’euros semble réalisable.

Si l’on compare ces résultats à la capitalisation boursière, de 940 millions d’euros seulement, la valorisation paraît faible. Mais le groupe, suspecté de manipulation des prix dans le contrat de distribution de journaux, encourt des amendes (estimées par la direction à 25-50 millions d’euros pour 2023). Le gouvernement pourrait également exiger le remboursement d’une surfacturation de certains services. Pour bpost, il est difficile, pour l’heure, d’évaluer le montant de la note. Une hausse de l’action nous paraît donc peu probable dans l’immédiat.

Heureusement, ce scandale a peu de répercussions sur le plan opérationnel. Les résultats enregistrés en Belgique, au deuxième trimestre, ont été meilleurs que prévu. Le relèvement des prix et la progression des volumes de colis (+7,8%) ont compensé la chute des volumes de courrier (-8,3%) et la hausse des coûts d’exploitation (+6,9%) consécutive à l’indexation des salaires. Les initiatives commerciales portent manifestement leurs fruits. Le CA est resté stable en Belgique et le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 56,8 millions d’euros, quasiment identique à celui de 2022 si l’on exclut la répercussion financière de la fraude présumée.

Les activités logistiques en Europe et en Asie ont également brillé: le CA de la division, encore relativement petite, a augmenté de 15%, à 163 millions d’euros, grâce au redressement des marges, et le bénéfice d’exploitation a atteint 8,9 millions d’euros sur le trimestre. Les filiales Radial EU et Active Ants ont séduit de nouveaux clients et le groupe gagne également des parts de marché dans le transport de colis entre l’Europe et l’Asie.

Le bât blesse toutefois sur le marché américain, confronté à une baisse temporaire du trafic de colis (notamment parce qu’Amazon gère sa propre logistique), à une surcapacité et donc, à une pression sur les prix. bpost, qui fondait beaucoup d’espoir dans les activités américaines de Radial lors du rachat de l’entreprise, déchante. Malgré la stricte maîtrise des coûts pour préserver les marges, le CA a chuté de 13% et le bénéfice d’exploitation, de 38%, outre-Atlantique.

Les perspectives pour 2023 esquissent toujours une belle performance en Belgique et en Europe, mais des résultats peu réjouissants aux Etats-Unis. En Belgique, les ventes devraient augmenter de 4-6% cette année (+3-5% attendus initialement) et la marge bénéficiaire prévisionnelle a elle aussi été légèrement relevée. Aux Etats-Unis, en revanche, le CA devrait se contracter de plus de 10%, soit davantage qu’anticipé jusqu’ici. Vu les nuages qui voilent son horizon, le groupe n’a pas chiffré ses prévisions bénéficiaires.

Conclusion

Sur le plan opérationnel, bpost résiste mieux que prévu: ses performances sont remarquables en Belgique et en Europe, contrairement aux Etats-Unis. Compte tenu d’un ratio cours/bénéfice de 5 et d’une valeur de l’actif économique (EV) de moins de deux fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda), la valorisation de l’action est très faible. Le cours ne pourra toutefois se redresser que lorsque les incertitudes juridiques seront levées. Nous conseillons donc toujours de conserver le titre.

Conseil: conserver

Risque: élevé

Rating: 2C

Cours: 4,5 euros

Ticker: BPOST

Code ISIN: BE0974268972

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 905 millions EUR

C/B 2022: 6

C/B attendu 2023: 5

Perf. cours sur 12 mois: -29%

Perf. cours depuis le 01/01: -9%

Rendement du dividende: 9%