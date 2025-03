Les droits de douane pèsent sur la tendance

Les Bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note négative alors que l’administration américaine a répété que d’importantes taxes à l’importation entreront en vigueur le 2 avril sans en détailler les modalités.

Fedex – Nike (New-York)

Ce qui inquiète d’autant plus les marchés, c’est que les droits de douane actuellement en vigueur pèsent déjà sur les entreprises. Nike (-5,1%) a livré des chiffres trimestriels en baisse et a prévenu que cette tendance devrait se poursuivre au trimestre en cours en raison de la concurrence et de l’impact des droits de douane sur ses marges. Fedex (-8,2%) a pour sa part de nouveau réduit ses prévisions annuelles en raison de l’inflation persistante et de l’incertitude économique.

Bruxelles : Galàpagos – Floridienne / Umicore – IBA

Sur Euronext Bruxelles, Galàpagos (+1,2%) a clôturé la séance en tête du Bel 20, légèrement devant Ageas. Hors indice, Floridienne (+5,2%) confirme son redressement après un mois de février difficile.

À l’opposé, Umicore (-2,8%) demeure très volatile, le titre connaissant de fortes évolutions autour de 9 euros. IBA (-3,9%) est resté sous pression après sa chute de ce jeudi en raison de prévisions prudentes pour cette année.