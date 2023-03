Le verre d’AB InBev à moitié vide au quatrième trimestre

Il y a fort à parier que l’avance de l’action par rapport au Bel 20 va encore diminuer. Nous la conservons pour l’heure dans le portefeuille modèle car sa valorisation reste très acceptable, mais allégeons la position.

Après avoir battu le consensus cinq fois de suite, AB InBev a livré des résultats mitigés au quatrième trimestre de 2022. Le CEO du groupe, Michel Doukeris, a dû décevoir le marché pour la première fois, même s’il a augmenté le dividende de 50 %, à 0,75 euro brut par action.

L’action n’a plus devancé le Bel 20 que de 5% l’an dernier, et il y a fort à parier qu’on ne parlera bientôt plus d’avance. La croissance des volumes et du chiffre d’affaires a été bien inférieure aux prévisions des analystes. Au quatrième trimestre, les volumes ont enregistré leur premier recul organique (abstraction faite des acquisitions et cessions) depuis la pandémie, à -0,6% (0,9% pour les bières maison), passant de 149,65 à 148,77 millions d’hectolitres. Le consensus espérait une hausse de 2,8%, à 152,90 millions d’hectolitres; le manque à combler par rapport aux prévisions atteint 342 points de base. C’est en Amérique du Nord (-8,3%) et en Asie-Pacifique (-2,3%) que les volumes ont le plus reculé. L’écart par rapport aux pronostics a été le plus important en Amérique centrale (-5%), mais le repli des volumes n’a pas été suivi d’un plongeon du chiffre d’affaires, notamment du fait de la nette hausse des prix de la bière, mesure qu’a adoptée AB InBev pour compenser l’inflation des coûts. Sur la période octobre-décembre, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,3% (de 14,20 à 14,69 milliards de dollars); le consensus attendait 3,6% de plus, à 15,21 milliards. La croissance organique a atteint 10,2% (12,1% au trimestre précédent), alors que les analystes escomptaient en moyenne une progression de 11%.

Au rang des bonnes nouvelles, les compromis sur la marge, nécessaires pour augmenter les volumes, ont été moins importants que prévu et le cash-flow d’exploitation (Ebitda) normalisé s’est accru de 1,3%, à 4,947 milliards de dollars (4,882 milliards de dollars un an auparavant). La croissance organique a atteint 7,6% (6,5% au trimestre précédent); les analystes misaient sur 7,1%, soit 49 points de base de moins. La marge d’Ebitda normalisée (Ebitda/chiffre d’affaires) a en revanche reculé, de 34,4% au quatrième trimestre de 2021 à 33,7% à la même période un an plus tard, mais la marge s’inscrit tout de même 45 points de base au-delà du consensus.

Sur l’exercice 2022, les volumes ont augmenté de 2,3%, le chiffre d’affaires, de 11,2% et l’Ebitda normalisé, de 7,2% ; le bénéfice normalisé atteint 6,093 milliards de dollars. La marge d’Ebitda est passée de 35,4% en 2021 à 34,3% en 2022, mais reste particulièrement élevée pour le secteur. Le taux d’endettement est retombé de 4 fois l’Ebitda fin 2021 à 3,51 fois fin 2022.

Au quatrième trimestre, le bénéfice par action (BPA) sous-jacent s’est élevé à 0,86 dollar (0,74 dollar un an auparavant) et le BPA normalisé, à 0,98 dollar (0,90 dollar un an plus tôt). Toutefois, les analystes tablaient sur 0,99 dollar. Pour 2023, le géant de la bière pronostique une hausse de 4 à 8% de l’Ebitda; le consensus table pour sa part sur une hausse de 7,6%.

Conclusion

L’action n’a pas cédé trop de terrain après la publication des résultats. Nous abaissons toutefois notre conseil et allégeons la position dans le portefeuille modèle –nous ne la liquidons pas pour l’instant, car la valorisation pourrait atteindre 1,5 fois la valeur comptable, 18 fois le bénéfice et 9,5 fois le rapport valeur de l’entreprise (EV)/Ebitda escomptés pour 2023, des ratios très acceptables au regard du secteur et de la moyenne du brasseur.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B

Cours: 54,78 euros

Ticker: ABI BB

Code ISIN: BE0974293251

Marché: Euronext Bruxelles

Capit. boursière: 110,53 milliards EUR

C/B 2022: 19,5

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: +4%

Perf. cours depuis le 01/01: -3%

Rendement du dividende: 2,3%