Le tuyau de la semaine: The Cooper Companies

Pour ce spécialiste américain des lentilles et de la santé féminine, marchés de croissance attrayants, les tendances à long terme sont favorables. Pourtant, sa valorisation est raisonnable.

Au premier abord, The Cooper Companies (“Cooper”) pourrait être qualifié d’acteur modeste des soins de santé, avec un chiffre d’affaires (CA) de 3,3 milliards de dollars en 2022 et 14.000 collaborateurs. Or, le groupe contrôle 25% du marché mondial des lentilles (souples), derrière Johnson & Johnson (39%) et devant Alcon (24%), et commercialise aussi des instruments médicaux et des traitements spécifiques pour femmes (fertilité, notamment). Il opère donc sur deux marchés concurrentiels (aux côtés, entre autres, de Medtronic, Hologic et Vitrolife Group), mais qui affichent une croissance structurelle et des barrières à l’entrée élevées.

L’activité lentilles de CooperVision assure les deux tiers du CA et a progressé de 11% en 2022, pour une croissance moyenne du marché de 9%. Les tendances à long terme lui sont favorables: avec l’augmentation du temps passé devant les écrans et le peu d’activités extérieures des jeunes, notamment, la moitié de la population mondiale devrait souffrir de myopie d’ici 2050, contre environ 34% aujourd’hui et seulement 22% au début du siècle. Cooper innove, avec par exemple des lentilles spéciales capables d’inhiber la myopie, premier et seul produit approuvé par le gendarme américain du médicament (FDA) chez les enfants de 8 à 12 ans, ou encore des lentilles multifocales et toriques correctrices. Ses produits à forte valeur ajoutée autorisent Cooper à pratiquer des prix plus élevés et contribuent à renforcer ses marges. En outre, les ventes récurrentes offrent une bonne protection contre la récession.

CooperSurgical, la deuxième branche, a elle aussi de beaux jours devant elle. Le marché des traitements féminins de fertilité représente environ 2 milliards de dollars et croît de 5 à 10% par an. Les femmes ont des enfants plus tard dans leur vie: le premier à 30 ans en moyenne, aux Etats-Unis et dans divers autres pays industrialisés. On estime qu’environ 15% des couples en âge de procréer sont confrontés à des problèmes de fertilité et que plus de 750.000 bébés naissent chaque année par reproduction assistée, un chiffre qui augmente à mesure que les traitements sont plus accessibles.

Après un début d’année meilleur que prévu, Cooper a revu ses perspectives à la hausse et table pour 2023, malgré la légère récession attendue, sur un CA de 3,5 à 3,6 milliards de dollars, soit une croissance organique de 7 à 9%. Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 12,60 et 12,90 dollars (12,30 à 12,60 dollars escomptés précédemment).

Le groupe ne distribue qu’une infime partie de ses bénéfices et continue d’investir ses cash-flows dans le développement de ses capacités, afin de répondre aux nombreuses opportunités de croissance sur les marchés des lentilles et de la fertilité. Pour renforcer son réseau de distribution et sa gamme de produits, Cooper mise aussi sur des acquisitions, de tailles diverses. En 2022, le groupe s’est offert, pour 875 millions de dollars, la division de santé féminine de Cook Medical (obstétrique et traitements de fertilité). L’opération doit encore être approuvée.

Conclusion

L’action a perdu 29% depuis son sommet de 2021, offrant aux investisseurs axés sur le long terme un bon point d’entrée. Si l’on fait abstraction des acquisitions, le bénéfice par action pourrait connaître une croissance d’au minimum 10% au cours des prochaines années. Pour une entreprise de qualité opérant sur des marchés de croissance attrayants, le ratio cours/bénéfice de 22 escompté pour 2024 n’est pas trop élevé.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 333,96 dollars

Ticker: COO US

Code ISIN: US2166484020

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 16,5 milliards USD

C/B 2022: 27

C/B attendu 2023: 25

Perf. cours sur 12 mois: -12%

Perf. cours depuis le 01/01: +1%

Rendement du dividende: 0,2%