Le tuyau de la semaine: Technogym

Le fitness profite de la tendance actuelle à une vie plus saine. Le fabricant italien d’équipements haut de gamme affiche une belle forme et des perspectives favorables. A “consommer” sans modération.

Notre société est de plus en plus soucieuse de sa santé. Et comme l’activité physique réduit nettement le risque de décéder prématurément ou de contracter une maladie cardio-vasculaire, les exploitants de centres de remise en forme tels que Basic-Fit ont le vent en poupe. L’italien Technogym est un autre acteur sur lequel miser pour tirer parti de la popularité croissante du fitness. Ses atouts sont nombreux.

Fondée en 1983 par Nerio Alessandri, qui fabriquait des machines de sport dans son garage, la société est entrée en Bourse de Milan en 2016. Elle génère aujourd’hui un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de millions d’euros et sa capitalisation boursière atteint 1,6 milliard d’euros. Elle a su s’imposer comme l’un des principaux acteurs du marché relativement fragmenté des équipements de fitness, qui pèse environ 14 milliards de dollars. Positionnée sur le haut de gamme, Technogym consacre depuis quelques années plus de la moitié de ses investissements au développement de nouveaux produits et services numériques, dont l’application homonyme, qui permet d’adapter automatiquement tous les appareils aux préférences de l’utilisateur. Cette application compte déjà quelque 50 millions d’utilisateurs, et compte doubler cette base d’ici 2026. L’innovation est aussi au cœur du développement des appareils: produits cardio en 1990, intégration d’un écran de télévision dans les années 2000, moteur électrique remplaçant les poids aujourd’hui, pour un entraînement plus progressif, et moins de blessures. Grâce à ses innovations, et à la notoriété de la marque, Technogym affiche des prix de vente parfois 40% plus élevés que ceux de la concurrence.

La multiplication des ouvertures de centres de fitness a véritablement dopé le chiffre d’affaires, en hausse de 20%, à 290,1 millions d’euros, dans le segment professionnel (dont les hôtels et entreprises) au premier semestre. Les ventes aux particuliers ont en revanche diminué de 5%, à 79,9 millions d’euros, mais la hausse avait été exceptionnelle pendant la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires total de Technogym a augmenté de près de 14% en six mois, à 370 millions d’euros. Dès lors, les prévisions de la direction (un taux de croissance d’au moins 10% pour les trois prochaines années) semblent plutôt prudentes. D’excellentes opportunités de croissance existent surtout hors du marché intérieur européen – qui représente 47% du chiffre d’affaires.

Par ailleurs, la marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/chiffre d’affaires) progresse, et devrait s’établir à 13% cette année. Sur le plan financier, la société est très saine, avec une trésorerie nette supérieure à 72 millions d’euros. Au terme du deuxième semestre, traditionnellement bon, les 150 millions d’euros devraient être atteints.

Conclusion

L’action se négocie actuellement à 20 fois le bénéfice attendu, ce qui semble tout à fait raisonnable pour une entreprise visant une telle croissance. Et compte tenu de sa belle situation financière, les ratios réels sont encore plus favorables. Légèrement supérieur au bénéfice net, le cash-flow autorise Technogym à verser des dividendes (dont le rendement est estimé à 3,2%) sans se priver d’investir; l’entreprise n’a pour l’instant nul besoin de s’endetter. La combinaison d’une croissance des bénéfices légèrement supérieure au chiffre d’affaires, alimentée par des tendances fortes, d’une confortable assise financière, d’un rendement du dividende intéressant et d’un positionnement haut de gamme rend l’action Technogym attrayante.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 8,08 euros

Ticker: TGYM IM

Code ISIN: IT0005162406

Marché: Borsa Italiana

Capit. boursière: 1,59 milliard EUR

C/B 2022: 23

C/B attendu 2023: 20

Perf. cours sur 12 mois: +24%

Perf. cours depuis le 01/01: +11%

Rendement du dividende: 3,2%