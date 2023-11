Le tuyau de la semaine: Südzucker

La flambée la plus spectaculaire est à mettre au crédit de l’activité sucrière. La division, qui n’avait assuré, au premier semestre de l’exercice décalé 2022/23, que 5% du bénéfice d’exploitation du groupe, y contribue désormais à concurrence de 64%.

Plus grand producteur européen de sucre depuis plusieurs décennies, avec 23 usines et deux raffineries aux quatre coins de l’Europe, Südzucker, ancienne coopérative contrôlée par quelque 30.000 producteurs de betteraves sucrières (60,7% des actions), a entamé il y a une dizaine d’années un processus de diversification dans l’éthanol, mais aussi dans les préparations à base de fruits et les pizzas surgelées. Car le sucre est une matière première très volatile: tombée un temps à 0,15 dollar, ce qui avait plongé la division sucrière dans le rouge, la livre de sucre s’échangeait récemment sur le marché à terme new-yorkais à 0,28 dollar, son plus haut niveau depuis octobre 2011.

Au premier semestre de l’exercice 2023/24 (date de clôture: 28 février prochain), la division sucrière ne représentait plus que 38,5% du chiffre d’affaires (CA) du groupe, mais son CA a bondi de 35,2% (+508 millions d’euros) grâce au prix plus élevé de l’édulcorant, et malgré une teneur en sucre inférieure à la moyenne historique du fait de l’humidité qui a régné au mois de juillet. Sur l’ensemble du groupe, le CA a augmenté de 454 millions d’euros, à 5,08 milliards d’euros, ce qui est conforme au consensus.

CropEnergies, filiale cotée de Südzucker et plus grand producteur européen d’éthanol “vert”, avec des sites de production en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni, n’a en revanche pas brillé au cours du trimestre: son CA a chuté de 29,2%, du fait des fermetures planifiées d’usines pour maintenance, mais aussi de la baisse des prix.

Le bénéfice d’exploitation (Ebit) s’est toutefois envolé de 87,3%, passant de 316 à 592 millions d’euros. Mais la flambée la plus spectaculaire revient à l’activité sucrière, dont l’Ebit est passé de 16 millions d’euros au deuxième trimestre de 2022/23 à 380 millions d’euros cette fois. Par conséquent, la division, qui n’apportait, au premier semestre de 2022/23, que 5% de l’Ebit du groupe, y contribue désormais à concurrence de 64%. Là encore, CropEnergies est le vilain petit canard, avec un Ebit en baisse de 81% en glissement annuel (de 180 à 34 millions d’euros) pour le premier semestre de l’exercice en cours.

Parallèlement aux résultats, les prévisions étaient très attendues. Elles ont apporté de bonnes nouvelles: pour la troisième fois cette année, la direction a revu à la hausse ses attentes et vise désormais un Ebit compris entre 900 millions et 1 milliard d’euros (de 850 à 950 millions auparavant). A titre de comparaison, l’Ebit de l’exercice précédent s’élevait à 704 millions d’euros. Le consensus table sur un Ebit de 877 millions d’euros, en dessous de la nouvelle fourchette. Laquelle a toutefois été abaissée en ce qui concerne le CA: attendu précédemment à 10,4 – 10,9 milliards d’euros, il devrait désormais s’élever à 10 – 10,5 milliards d’euros, contre 9,50 milliards en 2022/23.

Conclusion

Le marché craint que le prix du sucre n’ait déjà culminé, et doute que le prochain exercice soit aussi bon que celui en cours. Si nous comprenons ces inquiétudes, elles nous semblent exagérées. A 5 fois les bénéfices attendus pour 2023/24 et avec un rendement du dividende en hausse, qui s’établit à 5% après la correction de 25% du cours depuis le printemps, nous sommes toujours d’avis que le titre est si bon marché qu’il mérite le qualificatif de “Tuyau de la semaine”. Car aucune correction du prix du sucre ne s’est pour l’instant concrétisée, si bien que Südzucker peut, jusqu’à nouvel ordre, générer de beaux bénéfices.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 14,08 euros

Ticker: SZU GR

Code ISIN: DE0007297004

Marché: Francfort

Capit. boursière: 2,87 milliards EUR

C/B 2022/23: 6,5

C/B attendu 2023/24: 5

Perf. cours sur 12 mois: +15%

Perf. cours depuis le 01/01: -14%

Rendement du dividende: 5,0%