Le tuyau de la semaine : Sonoco

Le spécialiste américain de l’emballage est devenu incontournable dans de nombreux secteurs. Son ratio cours/bénéfice faible, associé à son dividende attrayant et sûr, en fait un investissement défensif doté d’un réel potentiel haussier.

Les origines de Sonoco remontent à la fin du XVIIIe siècle, lorsque le maire de Hartsville (en Caroline du Sud), James L. Coker, fonda avec son fils la Carolina Fiber Company, pour produire de la pâte de bois et du papier à partir de pins du Sud. En 1899, alors que les ventes de pâte à papier périclitaient, les Coker créèrent la Southern Novelty Company pour fabriquer des bobines de papier pour fil, nouveauté dans l‘industrie textile.

Sonoco s’est bien développé depuis et compte aujourd’hui plus de 300 sites dans 35 pays, et 22.000 collaborateurs. Le groupe est spécialisé dans les emballages de tous types, avec cinq segments : emballage pour la consommation (par exemple les raviers pour fruits), industrie (bobines pour papier thermique, câbles d’acier, mais aussi tubes pour mastics d’étanchéité), emballage de protection (rouleaux de papier pour imprimés, notamment) emballage pour la santé (pour vaccins et autres produits sensibles) et services.

La branche industrielle se distingue par la qualité de ses produits, très prisés par les entreprises qui ne lésinent pas à la dépense afin d’éviter de subir les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Le groupe a également appliqué sa technologie à la construction pour donner naissance à Sonotube, des coffrages en carton permettant de couler des colonnes de béton.

Dans la santé, Sonoco ne se limite pas aux emballages permettant de maintenir une température constante, par exemple pour insuline, mais propose aussi des conteneurs de stockage idéaux pour conserver du sang à température ou des échantillons de micro-organismes congelés dans de la glace sèche, ou pour garantir la stérilité des aiguilles hypodermiques et autres dispositifs similaires.

Au-delà des caractéristiques spécifiques des matériaux utilisés par Sonoco (pensons à l’étanchéité, à la régulation des températures ou au maintien d’un environnement sec), les clients du groupe accordent parfois une grande importance à l’apparence même de l’emballage. C’est à cette dernière que veille la division Services, qui mène une réflexion avec ses donneurs d’ordre sur la conception de l’emballage. Le groupe peut se targuer de compter parmi ses clients huit des 11 plus grands fabricants mondiaux de biens de consommation. En outre, la division aide les clients à concevoir des emballages permettant de livrer à domicile un produit qui n’aura pas été abîmé dans les centres de tri. Autre facteur différenciant : le groupe possède des bancs d’essai, qui lui permettent de vérifier en pratique si l’emballage nouvellement créé tient ses promesses.

Conclusion

Pour 2023, la direction de Sonoco estime que le bénéfice par action s’inscrira dans une fourchette comprise entre 5,25 et 5,40 dollars. Cela implique un ratio cours/bénéfice inférieur à 11, alors que le groupe a augmenté son dividende chaque année depuis 40 ans, ce qui lui vaut figurer parmi les « aristocrates du dividende ». Le dividende trimestriel s’élève actuellement à 0,51 dollar, ce qui représente un rendement de 3,6 %. Les flux de trésorerie disponible sont suffisants pour relever encore ce dividende. Le groupe peut également racheter ses actions, mais ne l’a pas fait souvent au cours des cinq dernières années. Nous conclurons en soulignant l’excellente diversification de Sonoco, dont on retrouve les emballages dans pléthore de secteurs. Son ratio cours/bénéfice faible, associé à son dividende attrayant et sûr, en fait un investissement défensif doté d’un réel potentiel haussier.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 57,53 dollars

Ticker : SON US

Code ISIN : US8354951027

Marché : NYSE

Capit. boursière : 5,63 milliards USD

C/B 2023 : 10

C/B attendu 2024 : 11

Perf. cours sur 12 mois : -2 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +3 %

Rendement du dividende : 3,6 %