Le tuyau de la semaine : Rockwell Automation

Le spécialiste de l’automatisation et du contrôle produit d’abondants cash-flows, qu’il reverse aux actionnaires. L’action, qui a piqué du nez récemment, est digne d’achat pour le long terme.

Fondée en 1901, Rockwell Automation Inc est organisée en trois divisions. La première, Intelligent Devices, englobe les variateurs, commandes de mouvement, dispositifs de manutention avancée, capteurs, composants et produits configurés sur mesure. Software & Control propose des logiciels et du matériel de contrôle et de visualisation, des logiciels de simulation et d’information, ainsi que des infrastructures de réseau et de sécurité. Enfin, Lifecycle Services propose des services de conseil numérique et des solutions personnalisées dans des domaines tels que la cybersécurité, la sécurité et la télésurveillance. Parmi ces solutions, citons FactoryTalk Logix Echo, une plateforme logicielle destinée à améliorer les processus industriels, ou encore Emulate3D Digital Twin et Arena Simulation, un logiciel de simulation pour systèmes et processus industriels.

Sur l’exercice 2023, clos fin septembre, Rockwell Automation a enregistré une hausse de 16,7 % de son chiffre d’affaires (CA), à 9,1 milliards de dollars, dont 58 % générés aux Etats-Unis, 21 % en Europe et au Moyen-Orient, 15 % en Asie et 6 % en Amérique latine. Avec 45 % du total, Intelligent Devices est de loin la plus grande division : Software & Control représente 32 % du CA, Lifecycle Services, 23 %.

Les activités de Rockwell suivent un modèle de demande cyclique lié aux tendances économiques mondiales. Lorsque la demande augmente, et que les usines doivent être agrandies, les services de maintenance et de réparation sont très prisés. Entre 2018 et 2023, le CA de Rockwell a augmenté en moyenne de 6,3 % par an ; la croissance a dépassé 10 % ces trois dernières années. Malgré les incertitudes conjoncturelles, les perspectives pour Rockwell sont bonnes, car la hausse des coûts salariaux et la pénurie de travailleurs incitent à l’automatisation. Or, les produits de la société contribuent à améliorer la productivité. La tendance à la relocalisation de la production aux Etats-Unis lui est aussi favorable.



Toutefois, Rockwell opère sur un marché très concurrentiel, qui l’oppose notamment à Siemens, ABB, Schneider Electric, Emerson Electric, Mitsubishi Electric, Honeywell International ou Aveva.

Sur l’exercice actuel, la croissance du CA devrait atteindre 3 à 5 %. Le bénéfice par action (BPA) devrait s’élever à 7–9 %, la marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA), à 21 % au minimum. Les trimestriels publiés début novembre ont été mal accueillis par le marché, malgré un BPA de 3,64 dollars, supérieur aux prévisions, et un CA de 2,6 milliards de dollars, en hausse de 20,5 %. Les analystes ont été particulièrement déçus par les perspectives pour 2024 : le BPA escompté est de 12 à 13 dollars seulement, pour un consensus de 13,21 dollars.

Conclusion

L’entreprise produits d’abondants cash-flows, qu’à l’exception de quelques acquisitions chaque année, elle reverse sous la forme de dividende et de rachats d’actions. Le dividende a été relevé en 2023, comme au cours des 13 années précédentes (+6 %, à 1,25 dollar par trimestre) ; le rendement du dividende atteint désormais 1,6 %. Ce chiffre peut être jugé modeste, mais il devrait augmenter lorsque Rockwell aura réduit sa dette (une priorité) et procédé à suffisamment d’acquisitions. Après avoir culminé à près de 350 dollars, l’action est brièvement retombée sous la barre des 300 dollars. Avec un ratio cours/bénéfice supérieur à 21 pour 2024, elle est digne d’achat pour le long terme.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 304,37 dollars

Ticker : ROK US

Code ISIN : US7739031091

Marché : New York Stock Exchange

Capit. boursière : 34,90 milliards USD

C/B 2022 : 22,5

C/B attendu 2023 : 23,5

Perf. cours sur 12 mois : +22 %

Perf. cours depuis le 01/01 : +18 %

Rendement du dividende : 1,6 %