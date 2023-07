Le tuyau de la semaine: ITT

ITT se distingue – surtout pour un groupe industriel! – par son absence de dettes, qui, combinée à l’importance de son flux de trésorerie, garantit de nouvelles augmentations de dividendes, des rachats d’actions et de (petites) acquisitions stratégiques au cours des années qui viennent.

Tout comme Parker Hannifin (lire ici), ITT propose des solutions, des produits et des services d’ingénierie de pointe dans divers domaines, dont la défense, les processus industriels et les infrastructures. Son offre se décline en plusieurs dizaines de marques, mais le groupe est surtout connu pour ses technologies et ses produits destinés au secteur des transports, dont les voitures électriques.

Ses activités ‘‘freins et amortisseurs” relèvent de la division Motion Technologies (MT), la plus importante en termes de chiffre d’affaires (46% du total). Notons que l’allemand Continental, qui, outre des pneus, fabrique des systèmes de freinage et d’entraînement pour voitures, a représenté 18% du chiffre d’affaires de MT en 2022. Les autres activités sont Industrial Process (32% du chiffre d’affaires en 2022) et Connect & Control Technologies (22%). Le chiffre d’affaires d’ITT a progressé de plus de 8% l’an dernier, pour atteindre le montant record de 2,99 milliards de dollars. Les marchés émergents en ont assuré 36%. Actif dans 125 pays et fort de ses 49 usines, le groupe a réalisé 67% de son chiffre d’affaires de 2022 en dehors des Etats-Unis (un tiers du chiffre d’affaires est réalisé en Europe, principalement en Allemagne).

Depuis sa création, en 1920, International Telephone & Telegraph a donné naissance à des dizaines d’entreprises et d’activités bien connues. Le groupe n’a d’ailleurs jamais cessé de se réinventer. Ses derniers faits d’armes ont été la scission, en 2011, de la société de défense Exelis (qui fait désormais partie de L3Harris) et de la société de technologies pour l’eau Xylem (toujours cotée en Bourse), après quoi ITT Corp. est devenu ITT Inc. Son dividende grimpe depuis 11 ans, à un rythme de surcroît particulièrement soutenu actuellement: cela fait cinq ans qu’il progresse de 16,7% par an en moyenne. ITT rachète par ailleurs massivement ses actions, une démarche qui a atteint son apogée en 2022. Il se distingue – surtout pour un groupe industriel! – par son absence de dettes, qui, combinée à l’importance de son flux de trésorerie, garantit de nouvelles augmentations de dividendes, des rachats d’actions et de (petites) acquisitions stratégiques au cours des années qui viennent.

Dirigé par Luca Savi depuis quatre ans, ITT vise une croissance de 5-7% de son chiffre d’affaires et de 10% de son bénéfice chaque année, ce qui est ambitieux. Le dividende, qui a été augmenté de 9,8% en février, à 0,29 dollar par trimestre, sera évidemment à l’avenant. A 1,2%, le rendement en dividende semble dérisoire, mais ITT ne consacre aux dividendes qu’une part relativement faible de ses bénéfices. Il a racheté en 2022 pour 250 millions de dollars d’actions propres et versé 140 millions en espèces pour offrir à sa division Industrial Process le fabricant de vannes industrielles Habonim.

Augmentation de février incluse, le dividende n’est “que” de 96 millions de dollars par an. C’est notamment grâce à un bilan sans dettes (trésorerie nette de plus de 100 millions à fin 2022) qu’ITT a pu racheter l’année passée une partie de son flottant, au moment précis où le cours était sous pression.

Conclusion

Avec un flux de trésorerie disponible qui devrait atteindre 400-500 millions de dollars ces prochaines années, la croissance du dividende est quasi garantie. Compte tenu d’un ratio cours/bénéfice attendu inférieur à 18, la valorisation, dans une perspective de long terme, est loin d’être exagérée. ITT convient donc parfaitement aux portefeuilles d’actions à dividende.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 92,73 dollars

Ticker: ITT US

Code ISIN: US45073V1089

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 7,64 milliards USD

C/B 2022: 20

C/B attendu 2023: 18

Perf. cours sur 12 mois: +39%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: 1,2%