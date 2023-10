Le tuyau de la semaine: Hecla Mining

Contrairement à d’habitude, Hecla ne s’échange pas moyennant une prime par rapport au secteur; le groupe a subi deux contretemps opérationnels en l’espace de quelques mois. A moins de quatre dollars pour l’heure, l’action est une bonne affaire.

Hecla Mining est le plus grand producteur d’argent des Etats-Unis, avec 241 millions d’onces troy de réserves d’argent. Il sera également le premier producteur d’argent au Canada à compter de 2024, grâce à la contribution de Keno Hill, au Yukon. Le groupe entendait produire 16,75 millions d’onces d’argent et 165.000 onces troy d’or cette année, mais deux contretemps opérationnels l’ont contraint à revoir ses objectifs à la baisse. En juin, en raison de feux de forêt, la seule mine d’or d’Hecla, Casa Berardi, au Québec, a été mise à l’arrêt. Sa production prévisionnelle pour 2023 est passée de 112.500 à 90.000 onces troy. Hecla ne tire actuellement aucun revenu de Casa. Le coût total de production (AISC) y est supérieur à 2.000 dollars parce que la mine subit de gros travaux: ses zones souterraines sont fermées par phases, en vue de la convertir en mine à ciel ouvert. La production a en outre été interrompue dans la mine Lucky Friday, dans l’Idaho, après un glissement de terrain et un incendie, en septembre. Ce dernier s’est déclaré dans un puits non opérationnel de la mine, utilisé comme sortie de secours. Une fois l’incendie éteint, rien ne s’opposait, d’un point de vue technique, à une reprise rapide de la production à Lucky. Mais, la loi exigeant une sortie de secours, Hecla a du pain sur la planche avant de pouvoir rouvrir la mine. Il a d’ailleurs annoncé la suspension de sa production pour le reste de l’année. Entre début janvier et fin juillet, Lucky a produit 3 millions d’onces troy d’argent. Or elle était censée en livrer de 4,5 à 5 millions cette année. Là aussi, les projections annuelles ont donc été revues. Et il n’en va bien entendu pas autrement des sous-produits, le plomb et le zinc, qui représentaient respectivement 11% et 15% du chiffre d’affaires, en 2022.

Greens Creek (voir photo), en Alaska, se démarque des autres mines du groupe cette année: elle devrait produire de 9 à 9,5 millions d’onces troy d’argent et afficher des marges élevées. Quant à Keno Hill, elle produit plus que prévu, ce qui atténuera l’effet de la mise à l’arrêt de Lucky. Keno est tombée dans l’escarcelle d’Hecla lorsque celui-ci a racheté, l’an passé, Alexco Resource Corp. Keno a été mise en production début 2023 déjà, plus vite que prévu. Hecla s’attend à en extraire de 2,5 à 3 millions d’onces troy d’argent, à un AISC de 13,5 dollars, de quoi épater même les plus optimistes, cette année. Par ailleurs, ces derniers mois, le groupe a fait part de résultats d’exploration prometteurs à Keno.

Hecla s’attend désormais à produire en 2023 15 millions d’onces troy d’argent; en 2024, ce sera 18 millions, et 115.000 onces troy d’or. Au sortir du premier semestre, le groupe disposait, lignes de crédit incluses, de 219 millions de dollars de liquidités. Sa dette nette s’élève à 460 millions de dollars, ou environ 2,1 fois le bénéfice d’exploitation (Ebitda) attendu alors que le groupe vise une dette correspondant à 2 fois l’Ebitda. Ce sont ses investissements dans Keno Hill et Casa Berardi qui expliquent ce léger dépassement. Le ratio d’endettement devrait cependant à nouveau diminuer puisque les flux de trésorerie sont appelés à augmenter et les investissements, à baisser. Hecla verse un dividende symbolique de 0,24 dollar, soit, au cours actuel de l’action, un rendement de 0,6%.

Conclusion

Les contretemps opérationnels sont propres au secteur minier et Hecla en a subi deux en peu de temps, qui ne l’ont cependant pas trop affecté car il exploite heureusement quatre actifs. L’argent qu’abrite Lucky Friday finira par être extrait. Contrairement à d’habitude, Hecla ne s’échange pas moyennant une prime par rapport au secteur. A moins de quatre dollars pour l’heure, l’action est une bonne affaire. Elle mérite de côtoyer Pan American Silver (PAAS) dans tout portefeuille diversifié en métaux précieux.

Cours: 3,67 dollars

Ticker: HL US

Code ISIN: US4227041062

Marché: New York Stock Exchange

Capit. boursière: 2,3 milliards USD

C/B 2022: 162

C/B attendu 2023: 52

Perf. cours sur 12 mois: -14%

Perf. cours depuis le 01/01: -35%

Rendement du dividende: 0,6%