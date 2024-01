Le tuyau de la semaine : Genmab

Légèrement plus onéreuse que ses concurrentes, la biotech évolue sur des segments intéressants et le rapport entre les médicaments approuvés et ceux en cours de développement est bon. Digne d’achat, donc.

Fondée en 1999, notamment par l’actuel CEO néerlandais Jan van de Winkel, Genmab est la plus importante biotech indépendante d’Europe. De sa célèbre plateforme technologique sont nés l’ofatumumab et le daratumumab, deux anticorps monoclonaux.

En 2010, un médicament contre la leucémie lymphatique chronique contenant de l’ofatumumab a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA), aux Etats-Unis. En 2015, c’est le Darzalex, indiqué pour certains types de myélome multiple (maladie de Kahler), qui a été approuvé comme médicament orphelin, ce cancer de la moelle osseuse étant assez rare. Ce médicament à base de daratumumab est développé en coopération avec l’américain Janssen (groupe Johnson & Johnson), qui finance l’intégralité de la recherche sur les nouvelles indications. Mais Janssen et Genmab s’opposent sur le montant des redevances sur les ventes de Darzalex ainsi que sur une redevance potentielle pour l’utilisation par Janssen de la technologie enzymatique de Halozyme Therapeutics dans la formulation du daratumumab. Genmab a jusqu’ici perdu tous les procès, si bien que Janssen sera exempté du versement des redevances lorsque le brevet de Genmab sur le daratumumab expirera dans les différents pays, autour de la fin de la décennie.

Pour l’instant, toutefois, les redevances perçues sur le Darzalex progressent. Sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires (CA) de Genmab a augmenté de 26 %, à 11,8 milliards de couronnes danoises (DKK), soit environ 1,58 milliard d’euros. Les redevances représentaient 9,8 milliards DKK (+19 %), dont 8,1 milliards (+14 %) issues du Darzalex, qui restera la principale source de revenus de Genmab pendant plusieurs années encore, même si la direction prépare déjà activement la transition.

Ainsi, les redevances perçues sur le Kesimpta, traitement de la sclérose en plaques récurrente à base d’ofatumumab développé avec le suisse Novartis, ont plus que doublé au cours des trois premiers trimestres de 2023, à 1,5 milliard de dollars. Enfin, avec Horizon Therapeutics et sous licence de Roche, Genmab développe le Tepezza, contre l’orbitopathie thyroïdienne. Les redevances ont légèrement diminué, de 597 à 516 millions DKK.

Genmab a signé plusieurs partenariats en vue de la commercialisation de médicaments ces dernières années. En juin 2020, la biotech a conclu avec AbbVie un accord de 3,9 milliards de dollars portant sur la recherche de traitements de cancers. Des progrès majeurs ont déjà été enregistrés sur ce plan. Début 2023, la FDA et sa pendante japonaise ont approuvé la commercialisation de l’epcoritamab, pour traiter les adultes atteints d’un cancer du système lymphatique.

Ces avancées ont toutefois fait bondir les coûts opérationnels, une évolution classique pour les biotechs en plein essor : les revenus issus des médicaments déjà commercialisés et les paiements d’étapes servent généralement à financer de nouvelles études. Genmab peut également puiser dans sa trésorerie nette, qui, titres de créances négociables compris, s’élève à 3,8 milliards d’euros, soit environ 20 % de sa capitalisation boursière.

Conclusion

Pour 2024, Genmab affiche un ratio cours/bénéfice de 24, supérieur à celui de ses rivales (17 pour Biogen et 22 pour Regeneron Pharmaceuticals). La biotech évolue toutefois sur des segments intéressants, où les fusions et acquisitions se multiplient. Le rapport entre les médicaments approuvés et ceux en cours de développement est bon. Le titre est digne d’achat, mais tenez compte du risque supérieur à la moyenne dans ce secteur.



Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 2.131 couronnes danoises

Ticker : GMAB DC

Code ISIN : DK0010272202

Marché : Copenhague

Capit. boursière : 18,3 milliards EUR

C/B attendu 2023 : 32,5

C/B attendu 2024 : 24,5

Perf. cours sur 12 mois : -29 %

Rendement du dividende : –