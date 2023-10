Le tuyau de la semaine: Cranswick

Ce producteur de viande porcine qui met l’accent sur la durabilité séduira les investisseurs défensifs. Chiffre d’affaires, cash-flows et rendement du dividende progressent régulièrement, chez Cranswick.

Alors que les producteurs de viande sont de plus en plus critiqués, dans le monde occidental, pour leur effet néfaste sur l’environnement, le spécialiste de la viande porcine Cranswick se distingue par son approche durable. Le programme “Second Nature”, lancé il y a cinq ans, place le bien-être animal et une politique climatique vertueuse au cœur de la stratégie de ce britannique qui s’est notamment fixé pour objectif de réduire de 20% sa consommation d’énergie et de matières premières ainsi que la quantité de déchets émis lors de la production, d’ici à 2025. Au vu des problèmes d’approvisionnement auxquels est confronté le Royaume-Uni depuis le Brexit, cet accent mis sur la durabilité assure aussi à l’entreprise une plus grande fidélité de ses clients.

Autre atout, Cranswick résiste bien dans une conjoncture maussade. Sur un marché britannique difficile, l’entreprise est parvenue à augmenter son chiffre d’affaires (CA) de plus de 14% à périmètre constant, à 2,3 milliards de livres sterling (GBP) sur l’exercice 2022/23 (achevé fin mars) – en premier lieu, grâce à sa répercussion de la hausse des prix des matières premières sur ses étiquettes. Le bénéfice d’exploitation ajusté a ainsi augmenté de 4%, à 146,5 millions GBP.

Ces bons chiffres résultent notamment de l’autosuffisance de l’entreprise, dont la moitié environ des porcs destinés à la production de viande provient de ses propres exploitations. Pour les autres, Cranswick contrôle strictement le bien-être des animaux et la protection de l’environnement et aide ses fournisseurs dans la voie de la durabilité, par exemple en installant des appareils qui déterminent le nombre d’insectes alentour, et contribuent à la préservation de la biodiversité.

Cranswick étant une entreprise défensive, ses chiffres de croissance ne seront jamais miraculeux, mais elle vise une progression annuelle de son CA de 5% d’ici trois à cinq ans, combinée à une marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation/CA) ajustée de 6%. Pour éviter toute difficulté pendant les années creuses, la direction entend limiter l’endettement net à un maximum de deux fois le cash-flow d’exploitation (Ebitda). La dette nette actuelle, de quelque 100 millions GBP, laisse une marge d’environ 400 millions GBP pour des acquisitions ou des investissements dans de nouvelles initiatives.

Cranswick est également présente sur le marché britannique des aliments pour animaux de compagnie, qui a crû de 14% en 2022, à près de 4 milliards GBP. Ces dernières années, l’entreprise a notamment investi dans l’installation de panneaux solaires et l’adoption de camions électriques ou propulsés au biodiesel – des investissements déjà quasiment récupérés avec la flambée des prix de l’énergie.

Grâce à la politique financière prudente que mène l’entreprise, le dividende croît au rythme des bénéfices; il a été porté à 7,4 pence (+5%), à l’exercice 2022/23. Il s’agissait du 33e relèvement. La croissance moyenne du dividende, depuis 1990, atteint pas moins de 12%. Sur le long terme, le rendement du dividende (de 2,4% actuellement) pourrait dès lors se révéler bien plus intéressant qu’aujourd’hui.

Conclusion

Cranswick devrait produire un cash-flow disponible de 150 millions GBP en 2023/24, soit un ratio capitalisation boursière/flux de trésorerie de 12,5, contre 14 environ pour d’autres acteurs du secteur de l’alimentation haut de gamme. Cette valorisation, associée à une progression régulière tant du CA et des cash-flows que du rendement du dividende, rend ce titre particulièrement attrayant pour les investisseurs défensifs.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 3.520 pence

Ticker: CRA LN

Code ISIN: GB0002318888

Marché: Londres

Capit. boursière: 17,8 milliards GBP

Perf. cours sur 1 an: +26%

Perf. cours depuis le 01/01: +14%

Rendement du dividende: 2,4%