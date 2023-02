Le tuyau de la semaine: CME Group

La place boursière dédiée aux produits dérivés a profité de la volatilité accrue des marchés en 2022. Mais même si 2023 se révélait un cru nettement moins volatil, un investissement dans CME Group se justifie sur le long terme.

CME Group est la plus importante Bourse de produits dérivés au monde. Y sont négociés des options et contrats à terme sur devises, énergie, taux, métaux et cryptodevises, autant de marchés qui fluctuent fortement avec l’inflation: face à la hausse des prix, les investisseurs souhaitent couvrir leurs positions. En outre, les marchés très actifs attirent les spéculateurs. En 2022, 23,3 millions de transactions ont été réalisées en moyenne chaque jour ouvrable. Comme CME Group affiche déjà des marges élevées (53,2%), une hausse des transactions peut augmenter considérablement le bénéfice net, sans frais importants, puisque l’effort de marketing pour attirer de nouveaux investisseurs repose surtout sur des courtiers tels qu’Interactive Brokers et FlatexDEGIRO. CME Group se contente de prélever une commission à l’ouverture et à la clôture de chaque position.

CME Group est surtout intéressant de par sa valorisation. Un sommet historique a été atteint le 21 mars 2022, à 250,70 dollars; le cash-flow disponible représentait alors 2,5% de la capitalisation boursière. Depuis, l’action est retombée à 185 dollars et le rapport cash-flow disponible/capitalisation boursière atteint désormais 4,3%. L’investisseur obtient donc aujourd’hui 75% de plus de cash-flow disponible par action. Le plus grand risque serait que ce cash-flow soit inférieur en 2023 à celui de 2022. Cela pourrait se produire si l’année est calme, mais ce n’est pas notre scénario de prédilection.

La volatilité pourrait être attisée par un retour de l’inflation, mais une récession profonde outre-Atlantique viendrait jouer les trouble-fête. Là encore, quasiment personne ne table sur cette hypothèse. Si ce scénario devait tout de même se concrétiser, les investisseurs viendraient renégocier leurs positions, ce dont profiterait CME Group. Pour lutter contre l’inflation ou, au contraire, la déflation, les banques centrales britannique, européenne, japonaise et américaine modifieront sans doute leur cap monétaire en 2023; si l’on ajoute à cela les tensions géopolitiques autour de la Russie et de la Chine, l’ont voit qu’il n’est pas à exclure que 2023 soit un cru aussi volatil que 2022.

En 2022, CME Group a gagné 7,38 dollars par action; 4,40 dollars seront reversés comme dividende en 2023, soit un ratio de distribution de 59,6%. Au cours actuel, le rendement du dividende est de 2,4%. S’il lui reste suffisamment de liquidités, le groupe versera également un dividende extraordinaire en fin d’année; 4,50 dollars ont été versés à ce titre en 2022, 3,25 dollars en 2021 et 2,50 dollars en 2020. Si ce versement est maintenu au même niveau, le rendement du dividende atteindra près de 5% en 2023.

Conclusion

CME Group a tout intérêt à ce que 2023 soit un cru volatil. La valorisation de l’action intègre toutefois peu de fluctuations sur les places boursières; mais même dans ce scénario, un investissement dans CME se justifie sur le long terme. En 2021, un long fleuve tranquille en Bourse, le cash-flow disponible a atteint 2,3 milliards de dollars. S’il reste à ce niveau cette année, pour une capitalisation boursière actuelle de 66,5 milliards de dollars, le ratio sera de 3,5%; soit une action bien moins chère qu’en 2019 (2,7%) ou en 2021 (2,5%, la plus faible valorisation jamais enregistrée). CME Group augmente son dividende chaque année depuis 12 ans – il le relève de plus de 10%, à 4,40 dollars par action, cette année – et affiche une croissance très stable. Il pourrait se classer dans les Dividend Aristocrats d’ici 12 ans.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 185,2 dollars

Ticker: CME US

Code ISIN: US12572Q1058

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 66,5 milliards USD

C/B 2022: 5

C/B attendu 2023: 7,5

Perf. cours sur 12 mois: -19%

Perf. cours depuis le 01/01: +10%

Rendement du dividende: 2,4%