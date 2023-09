Le tuyau de la semaine: Avery Dennison

Nous recommandons l’achat de cet acteur majeur de l’emballage, qui peut se targuer de nombreux atouts: très bonne répartition géographique des activités, positionnement solide dans les pays émergents ou encore potentiel de croissance des étiquettes intelligentes.

Acteur majeur de l’emballage, Avery Dennison Corporation emploie 36.000 personnes dans plus de 50 pays et a généré un chiffre d’affaires (CA) de 9 milliards de dollars en 2022. L’entreprise américaine conçoit et fabrique une vaste gamme de matériaux (films, étiquettes, rubans…) pour les emballages de marque et couvre des marchés très divers: hygiène personnelle, produits ménagers, mode, commerce électronique, logistique, alimentation, ou encore pharmacie et automobile. Quelque 60% de ses ventes sont liées à la consommation non durable, moins sensible à la conjoncture; l’industrie et la mode assurent le reste. L’entreprise est présente dans de nombreux pays; la sphère émergente génère 40% du CA. Malgré la concurrence de grands acteurs tels qu’UPM Corporation et 3M, Avery Dennison dispose, de par sa taille, d’un avantage concurrentiel sur de nombreux marchés, qui lui permet de générer une marge d’Ebitda (cash-flow d’exploitation/CA) de 15,1% et un rendement du capital investi de 17,4%, deux très bons chiffres.

La stratégie de croissance de l’entreprise repose sur le développement des marchés à forte valeur ajoutée (étiquettes intelligentes équipées d’une puce RFID permettant de suivre les produits à distance, utilisées principalement dans la mode, mais aussi le secteur alimentaire et logistique), dont la part est passée de 35% du CA en 2019 à 40% en 2022. Avery Dennison est le plus grand fournisseur mondial de puces RFID et répond à l’augmentation rapide de la demande en accroissant encore ses capacités, avec notamment une nouvelle usine mexicaine qui contribuera à la croissance à partie du deuxième semestre de 2024. Le CA généré par ces étiquettes intelligentes avoisinera un milliard de dollars en 2023 et devrait continuer à croître de plus de 20% par an au cours des prochaines années, ce qui devrait permettre à Avery Dennison de générer une marge d’Ebitda supérieure à 16% d’ici 2025 (13,5% en 2018). La direction a également réitéré son objectif de croissance du CA (hors effets de change) de plus de 5%, et celui d’une hausse du bénéfice par action (BPA) de 10% par an.

En 2023, toutefois, les clients puisent de plus en plus dans leurs stocks, surtout dans la mode, et les résultats sont décevants, avec un CA de 4,2 milliards de dollars contre 4,7 milliards un an plus tôt (-9,8% sur base comparable). Les semestriels ont toutefois été bien accueillis, car le creux est cyclique et devrait donc bientôt être surmonté. L’entreprise a réduit ses coûts, ce qui a permis au BPA d’augmenter en glissement trimestriel; la tendance devrait se poursuivre, avec une prévision de 10 dollars l’an prochain (9,15 dollars en 2022).

Malgré le contexte difficile, Avery Dennison rachète toujours des actions. Le flottant a diminué de 8% en cinq ans, ce qui a dopé le BPA. Le dividende sera aussi relevé de plus de 8% en 2023, à 3,18 dollars par action; sur cinq ans, il aura augmenté de plus de 60%. Avec les moins bons résultats, le ratio dette nette/Ebitda a augmenté, à 2,75, mais il devrait bientôt revenir dans la fourchette cible de 2,3–2,6.

Conclusion

La direction juge que le creux actuel est temporaire et affirme que les volumes commencent à se redresser, comme après chaque passage à vide; les investisseurs semblent convaincus. La très bonne répartition géographique des activités, le positionnement solide dans les pays émergents et le potentiel de croissance des étiquettes intelligentes sont autant d’atouts qui font d’Avery Dennison un acteur de choix du secteur de l’emballage.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 189,02 dollars

Ticker: AVY US

Code ISIN: US7512121010

Marché: NYSE

Capit. boursière: 15,2 milliards USD

C/B 2022: 25

C/B attendu 2023: 22,5

Perf. cours sur 12 mois: +5%

Perf. cours depuis le 01/01: +4%

Rendement du dividende: 1,75%