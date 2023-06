Le tuyau de la semaine: Applied Materials

Le marché des semi-conducteurs progresse considérablement depuis plusieurs décennies, et le chiffre d’affaires d’Applied Materials suit le mouvement, bien que d’une manière non linéaire. En tout état de cause, l’avenir s’annonce rose pour le secteur des semi-conducteurs et les fournisseurs de machines.

L’américain Applied Materials (AM) fabrique des machines destinées à la production de puces (modelage, création de transistors, connexions, métrologie, inspection) et fournit des services connexes. Il est en concurrence avec ASMI, notamment, mais son offre est beaucoup plus étendue. Il collabore avec Besi et dessert une clientèle de producteurs de puces, dont TSMC, Samsung et Intel, qui ont représenté en 2022 42% de son chiffre d’affaires (CA). Plus de 80% du CA du groupe est réalisé en Asie, principalement en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud.

Le marché des semi-conducteurs progresse considérablement depuis plusieurs décennies, et le CA d’AM suit le mouvement, bien que d’une manière non linéaire. La complexité croissante des puces exigeant des technologies de plus en plus pointues, il faut consacrer relativement plus d’argent à l’équipement des usines. Cette évolution devrait durer plusieurs années encore. Le CA d’AM est au coude à coude avec celui d’ASML, mais celle-ci a connu une telle croissance ces dernières années qu’elle semble s’être définitivement emparée de la première place.

AM reste ceci dit une des plus grandes entreprises du secteur. Son CA augmente de près de 12% l’an en moyenne depuis plusieurs années, et ses clients apprécient sa vaste gamme de produits. La Chine a été son principal client l’an dernier; vu la lutte que se livrent la Chine et les Etats-Unis sur le marché des semi-conducteurs, cette exposition est un risque. Chacun de ces pays s’emploie à limiter les possibilités d’exportation de ses entreprises; dès lors, les ventes en Chine d’AM diminuent au profit, par exemple, des ventes sur les marchés américain et européen. L’Europe et les Etats-Unis miseront résolument sur une industrie des puces locale au cours des années qui viennent. Une intensification de la bataille commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ne serait certes pas une bonne nouvelle pour AM, mais les investissements que la situation géopolitique l’ont contrainte à réaliser aux Etats-Unis et sur le Vieux Continent sont une source de revenus à part entière, si bien qu’à terme, l’un pourrait compenser l’autre.

La croissance du secteur a marqué le pas l’an dernier, particulièrement dans le segment des puces mémoire. Les puces logiques (pour les ordinateurs et les centres de données) se sont à peu près maintenues, tandis que l’Internet des objets et les segments communication, automobile, énergie et capteurs (globalement, la numérisation de la vie quotidienne) ont tiré leur épingle du jeu. Quoi qu’il en soit, l’avenir s’annonce rose pour le secteur des semi-conducteurs et les fournisseurs de machines – le développement durable (transition électrique), les voitures autonomes, l’intelligence artificielle: tout cela fait intervenir des puces. Par ailleurs, les investissements dans des usines locales sont loin d’être achevés.

Conclusion

Applied Materials n’est peut-être pas dotée d’une technologie exceptionnelle comme l’est ASML, mais son action est beaucoup plus raisonnablement valorisée. Le ratio cours/bénéfice devrait s’établir à 18,5 cette année, contre 35 pour ASML. Après un exercice 2024 qui s’annonce difficile lui aussi, la croissance devrait reprendre. AM a affiché une croissance bénéficiaire de 18% l’an ces cinq dernières années; si le rythme se maintient peu ou prou, l’action devrait finir par atteindre, voire dépasser, le cours le plus élevé de son histoire. Les risques sont liés à l’exposition à la Chine, à la concurrence sur le plan technologique et, bien sûr, à l’économie mondiale.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 133,73 dollars

Ticker: AMAT US

Code ISIN: US0382221051

Marché: NYSE

Capit. boursière: 112,29 milliards USD

C/B 2022: 17,5

C/B attendu 2023: 18,5

Perf. cours sur 12 mois: +17%

Perf. cours depuis le 01/01: +37%

Rendement du dividende: 1%